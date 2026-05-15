От разведки до огня: робособаки с гранатометами проходят испытания в США

Министерство войны США официально разрешило испытания вооруженных роботов-собак CODiAQ в полевых условиях. Эти системы, оснащенные гранатометами и искусственным интеллектом, уже готовятся к боевым оценкам, чтобы повысить выживаемость солдат в сложных городских операциях и зонах низкой интенсивности.

Готовы ли автономные системы взять на себя огневую поддержку в современных конфликтах?

Технологический прогресс в военной сфере вышел на новый уровень: компания Skyborne Technologies получила разрешение от Министерства войны США на проведение оперативных испытаний и боевых оценок своей разработки CODiAQ (Controller Operated Direct Action Quadruped). Это вооруженный беспилотный наземный комплекс, который успешно прошел этап проверки безопасности, что позволяет ему перейти к стадии Operational Test & Evaluation, пишет Interesting Engineering.

Стоимость контракта на исследования, разработку и тестирование составляет 6,5 миллиона долларов. В рамках этого соглашения Skyborne поставит 14 роботов, ходящих на четырех ногах, и 28 модульных боевых модулей. Программа финансируется и управляется офисом помощника Министра войны по вопросам специальных операций и конфликтов низкой интенсивности. Независимую проверку безопасности проводил Центр испытаний и оценки армии США (ATEC) на Абердинском испытательном поле в штате Мэриленд.

Мы тесно сотрудничаем со Skyborne, чтобы поставить CODiAQ и провести тренировку с боевой стрельбой для наших тактических операторов в октябре 2026 года. CODiAQ является взвешенным и важным шагом в развитии вооруженных роботизированных наземных систем,

– прокомментировал программный менеджер правительства Майкл Дж. Трекслер на официальной странице Skyborne Technologies.

Он также добавил: "Этот этап позволяет Министерству войны быстро оценить оперативную полезность со строгим акцентом на безопасность системы, контроль оператора и управление рисками во время OT&E и боевых оценок".

Технически CODiAQ базируется на платформе Ghost Robotics Vision 60 и интегрируется с передовым программным обеспечением EXITUS AI. Робот оснащается модульными боевыми системами, среди которых 40-миллиметровые гранатометы HAVOC и ружья CHAOS 12-го калибра.



Робот CODiAQ / Скриншот 24 Канала/Skyborne Technologies

Для точного наведения используется оптический блок Targeting Electronics Optical Box (TEOB), поддерживающий обнаружение целей в реальном времени, работу днем и ночью, а также вычисление баллистики для точного поражения.

Система управляется одним оператором через ручной контроллер, тогда как сам робот автоматически выполняет движения и навигацию на местности. CODiAQ способен работать в автономном или полуавтономном режимах, что позволяет человеку сосредоточиться на выполнении миссии, а не на управлении каждым шагом машины.

Платформа имеет степень защиты IP67 от пыли и воды и спроектирована для быстрого развертывания в условиях руин, лесов или городских структур, включая подъем по лестнице.

Кроме армии США, к оценке новых систем привлекут Командование специальных операций США (USSOCOM) и партнерского иностранного союзника. Контракт предусматривает полное обслуживание в течение 24 месяцев, включая поддержку аппаратной части и обучение персонала.

Важно, что производство систем локализовано в Соединенных Штатах, что соответствует приоритетам правительства по безопасности цепей поставок и суверенного производства.

Официальная презентация CODiAQ запланирована на SOF Week в Тампе, Флорида, в мае 2026 года. Будут ли такие системы поставляться союзникам или другим странам, неизвестно.

Вам также будет интересно узнать: почему мы употребляем термин "Министерство войны США", а не "Министерство обороны США"?

В сентябре 2025 года Дональд Трамп подписал исполнительный указ об использовании названия "Министерство войны" вместо "Министерство обороны". Юридически ведомство не переименовано, поскольку для этого требуется утверждение Конгресса США, но чиновники администрации нынешнего президента активно используют именно этот термин.

Я думаю, это посылает сигнал победы и силы,

– заявил тогда Трамп журналистам.

Название "Министерство войны" (Department of War) уже существовало в США ранее, как выяснил 24 Канал. В 1789 – 1947 годах так называлось ведомство, которое впоследствии объединили с другими и переименовали в Министерство обороны. Оно отвечало за сухопутные силы и общую военную политику США в классическом смысле ведения войны. После Второй мировой войны США провели масштабную реорганизацию военного управления, чтобы подчеркнуть оборонный характер политики в условиях Холодной войны.

Как меняется роль солдата с появлением боевых роботов и автономных систем?

Военная роботизация меняет базовую логику боя: от "человек против человека" до "человек как оператор системы". Уже сейчас в современных конфликтах активно используются беспилотники и полуавтономные системы, а следующий этап – это интеграция автономных боевых модулей и роев дронов. По данным аналитических исследований, такие системы уже уменьшают роль прямого контакта человека с фронтом и смещают акцент на управление, разведку и координацию.

Роль солдата трансформируется в нескольких направлениях:

Первый – оператор и аналитик. Солдат управляет группами дронов, наземными роботами, сенсорными сетями и системами наведения. Это уже не стрелок, а узел в цифровой боевой системе.

Второй – мобильный узел связи и целеуказания. Малые подразделения становятся распределенными сенсорными сетями, которые передают данные для ударных систем.

Третий – поддержка автономных систем. Роботы выполняют опасные задачи: эвакуацию, разведку, разминирование, логистику. Например, армейские UGV уже тестируются для эвакуации раненых без участия экипажа, пишет TechRadar.

Ключевой сдвиг в том, что подразделения получают "цифровую дальность поражения", которая значительно превышает физическое присутствие.

Как развивается военная робототехника в мире и кто лидирует?

Развитие идет в трех основных направлениях: воздушные системы, наземные платформы и интегрированные ИИ-сети.

Воздушные системы

Беспилотники уже стали базовой единицей современной войны. Они переходят от "управляемых оператором" к полуавтономным системам с компьютерным зрением, автоматическим наведением и координацией в рое.

В новых конфликтах, таких как война России против Украины, наблюдается массовое применение дешевых дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА, которые создают перегрузку систем ПВО и проблемы идентификации "свой – чужой", отмечает Business Insider.

Отдельный тренд – лазерные и ИИ-управляемые антидронные системы, которые способны поражать цели на расстоянии нескольких километров за счет автоматического сопровождения цели.

Наземная робототехника

Наземные роботы развиваются медленнее, но стабильно:

Эвакуационные платформы для раненых.

Логистические роботы.

Разминирование.

Разведка в городских условиях.

Лидеры развития

США – самый большой бюджет и самая глубокая интеграция AI в командные системы.

Китай – масштабное производство дронов и быстрое внедрение автономных роев.

Израиль – высокоточные системы наблюдения и автономные платформы ПВО.

Европа – быстро догоняет через стартапы и "дешевую автономию" в ответ на современные войны.

Украина – практический полигон массового применения дешевых автономных дронов и быстрой адаптации AI в боевых условиях.

Этические споры и риски использования

Ключевая проблема автономных систем заключается в степени их автономности. Международные организации предупреждают, что системы, которые самостоятельно выбирают и поражают цели без "значимого человеческого контроля", создают принципиально новый класс рисков, объясняет 24 Канал.

Основные этические конфликты таковы:

Первый – делегирование решения об убийстве машине. Это нарушает базовую моральную конструкцию войны, где ответственность всегда лежит на человеке.

Второй – проблема ответственности. Если автономная система ошибается, юридически сложно определить, кто виноват: разработчик, командир, оператор или государство.

Третий – алгоритмическая предвзятость. Системы компьютерного зрения могут ошибаться в условиях дыма, хаоса, нестандартных объектов или различных типов тел, что ведет к ложным целям.

Отдельный системный риск – размывание контроля. Даже если человек формально "утверждает" применение силы, фактическое решение часто принимается алгоритмом из-за скорости процесса.

В рамках ООН уже более 10 лет продолжаются переговоры по регулированию таких систем, но глобального обязательного запрета пока нет, говорится на странице The United Nations Office at Geneva. Часть стран требует полного запрета автономного летального оружия, другая часть продвигает концепцию "человек в цикле" как достаточный контроль.

Фактически мир движется не к запрету, а к частичному регулированию, которое пока отстает от темпов развития технологий.