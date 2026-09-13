Как правильно настроить родительский контроль в ChatGPT для вашего ребенка

Бесполезно надеяться, что ваш ребенок не будет пользоваться искусственным интеллектом в современном мире. Нейросети давно стали частью жизни подростков – они с их помощью выполняют домашние задания, ищут информацию, генерируют идеи. Все это может представлять для них опасность. Однако у взрослых есть инструменты контроля. Эти настройки позволяют защитить ребенка от нежелательного влияния.

Секреты родительского контроля в ChatGPT

Разработчики из компании OpenAI после почти года кропотливой работы наконец представили специальную версию своего чат-бота для несовершеннолетних. Эта инициатива направлена на создание более безопасной образовательной среды с более строгими ограничениями, пишет 24 Канал.

Чтобы активировать родительский контроль, вам сначала нужно связать свою учетную запись с профилем ребенка:

Для этого откройте меню настроек на своей странице и выберите пункт "Родительский контроль" (в мобильной версии этот раздел ищите в настройках приложения).

После этого нажмите "Добавить члена семьи" и укажите электронную почту или номер телефона подростка, на который зарегистрирован его аккаунт.

В поле выбора статуса выберите "Мой ребенок" и отправьте приглашение.

Подросток получит уведомление, и только что он примет приглашение, его имя появится в списке членов семьи. Теперь вы можете изменять индивидуальные настройки доступа.

Подростки также могут самостоятельно инициировать этот процесс, но в поле выбора статуса им следует выбрать "Один из родителей или опекун". Стоит помнить, что такой контроль действует только до достижения ребенком совершеннолетия. Только что OpenAI определит, что пользователю исполнилось 18 лет, система автоматически переведет его на обычную версию ChatGPT. В этот момент связь между аккаунтами прервется, а родители утратят возможность управлять настройками и получать уведомления о безопасности.

Какие функции ИИ могут регулировать родители

Разработчики заранее включили функцию ограничения контента чувствительного характера, чтобы снизить риск показа ребенку нежелательных или несоответствующих его возрасту материалов.

Родители могут отключить для ребенка функцию улучшения модели, которая позволяет OpenAI использовать диалоги подростка для обучения будущих систем искусственного интеллекта.

Отдельно действуют разрешения на голосовой режим и генерацию изображений, которые обычно доступны по умолчанию.

Кроме того, родители могут настроить режим обучения. В этом режиме чат-бот не дает готовых ответов, а шаг за шагом ведет подростка к самостоятельному решению задачи.

Вы также можете установить часы обучения или "тихие часы", во время которых ребенок вообще не сможет пользоваться чат-ботом.

Уведомления о критических угрозах

Важной функцией является система экстренных уведомлений. Родители получат предупреждение по электронной почте, через текстовые сообщения или непосредственно в приложении, если подросток будет обсуждать с ИИ темы самоповреждения или насилия. OpenAI привлекает к этому процессу реальных людей, чтобы избежать ошибок автоматических алгоритмов.

Мы уведомляем родителей через текстовые сообщения, в приложении и по электронной почте. Весь отмеченный контент проверяют штатные сотрудники OpenAI перед отправкой уведомления родителям, и мы стремимся сделать это в течение часа после запроса подростка,

– прокомментировала руководитель отдела OpenAI по вопросам молодежи и семьи Лорен Джонас.

Советы по настройкам от экспертов

Специалисты советуют обязательно отключить функцию сохранения воспоминаний. Эта опция позволяет персонализировать ответы на основе прошлых разговоров, что вызывает беспокойство у психологов.

Использование долговременной памяти играет в этом огромную роль: чем меньше чат-бот помнит о пользователе, тем меньше у него шансов построить с ним близкие отношения,

– рассказал директор некоммерческой организации Fairplay Джош Голин.

Исследование Университета Дрекселя подтверждает эти опасения. Ученые обнаружили, что персонализация и сохранение воспоминаний мешают молодым людям отделить ИИ от реального общения.

Также эксперты рекомендуют отключить опцию улучшения модели, чтобы не делиться личными разговорами ребенка, но оставить доступ к генератору изображений и голосовому режиму, поскольку они помогают создавать учебные материалы и способствуют инклюзивности.

Несмотря на усилия разработчиков по повышению безопасности технологий, родителям все равно стоит держать руку на пульсе. Ни один искусственный интеллект не заменит искреннего разговора о цифровой безопасности и доверии в семье.