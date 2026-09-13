Секрети батьківського контролю у ChatGPT

Розробники з компанії OpenAI після майже року кропіткої праці нарешті представили спеціальну версію свого чат-бота для неповнолітніх. Ця ініціатива має на меті створити безпечніше освітнє середовище зі суворішими обмеженнями, пише 24 Канал.

Щоб активувати батьківський контроль, вам спочатку потрібно зв'язати свій обліковий запис із профілем дитини:

Для цього відкрийте меню налаштувань на своїй сторінці та виберіть пункт "Батьківський контроль" (у мобільній версії цей розділ шукайте в налаштуваннях додатка).

Після цього натисніть "Додати члена сім'ї" та вкажіть електронну пошту або номер телефону підлітка, на який зареєстровано його акаунт.

У графі вибору статусу зазначте "Моя дитина" і надішліть запрошення.

Підліток отримає повідомлення, і щойно він прийме запрошення, його ім'я з'явиться у списку членів родини. Тепер ви можете змінювати індивідуальні параметри доступу.

Підлітки також можуть самостійно ініціювати цей процес, але в полі вибору статусу їм слід обрати "Один із батьків або опікун". Варто пам'ятати, що такий контроль працює лише до повноліття дитини. Щойно OpenAI визначить, що користувачу виповнилося 18 років, система автоматично переведе його на звичайну версію ChatGPT. У цей момент зв'язок між акаунтами розірветься, а батьки втратять можливість керувати налаштуваннями та отримувати сповіщення про безпеку.

Які функції ШІ можуть регулювати батьки

Розробники заздалегідь увімкнули функцію обмеження чутливого контенту, щоб знизити ризик показу дитині небажаних чи невідповідних за віком матеріалів.

Батьки можуть деактивувати для дитини функцію покращення моделі, яка дозволяє OpenAI використовувати діалоги підлітка для навчання майбутніх систем штучного інтелекту.

Окремо діють дозволи на голосовий режим та генерацію зображень, які зазвичай доступні за замовчуванням.

Крім того, батьки можуть налаштувати режим навчання. У цьому режимі чат-бот не дає готових відповідей, а крок за кроком веде підлітка до самостійного вирішення завдання.

Ви також можете встановити години навчання або "тихі години", під час яких дитина взагалі не зможе користуватися чат-ботом.

Сповіщення про критичні загрози

Важливою функцією є система екстрених сповіщень. Батьки отримають попередження електронною поштою, через текстові повідомлення або безпосередньо в додатку, якщо підліток обговорюватиме з ШІ теми самоушкодження чи насильства. OpenAI залучає до цього процесу реальних людей для уникнення помилок автоматичних алгоритмів.

Ми сповіщаємо батьків через текстові повідомлення, у додатку та електронною поштою. Увесь позначений контент перевіряють штатні співробітники OpenAI перед тим, як надіслати сповіщення батькам, і ми прагнемо зробити це протягом години після запиту підлітка,

– прокоментувала керівниця відділу OpenAI з питань молоді та сімей Лорен Джонас.

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Поради щодо налаштувань від експертів

Фахівці радять обов'язково вимкнути функцію збереження спогадів. Ця опція дозволяє персоналізувати відповіді на основі минулих розмов, що викликає занепокоєння у психологів.

Використання довготривалої пам'яті є величезною частиною цього: чим менше чат-бот пам'ятає про користувача, тим менше шансів у нього побудувати з ним близькі стосунки,

– розповів директор некомерційної організації Fairplay Джош Голін.

Дослідження Університету Дрекселя підтверджує ці побоювання. Науковці виявили, що персоналізація та збереження спогадів заважають молодим людям відокремити ШІ від реального спілкування.

Також експерти рекомендують вимкнути опцію покращення моделі, щоб не ділитися особистими розмовами дитини, але залишити доступ до генератора зображень та голосового режиму, оскільки вони допомагають створювати навчальні матеріали та є корисними для інклюзивності.

Попри зусилля розробників зробити технології безпечнішими, батькам усе одно варто тримати руку на пульсі. Жоден штучний інтелект не замінить щирої розмови про цифрову безпеку та довіру в родині.