Российскую ЦИК взломали всего за несколько дней до выборов

Накануне так называемых выборов в России хакеры проникли в цифровую сеть Центральной избирательной комиссии. Они взломали ключевую систему, отвечающую за подсчет голосов.

Что известно об атаке

Группировка CikLeak проникла в инфраструктуру российского Центризбиркома и его подрядчика, дочерней компании "Ростелеком" под названием "Цифротех". Именно эта организация разрабатывает новую избирательную систему ДАС "Выборы" 2.0, пишет "Укринформ" со ссылкой на телеграм-канал Astra.

В результате атаки были похищены внутренняя документация, исходный код, записи звонков, пароли и личная переписка сотрудников, после чего архив был передан журналистам издания "Важные истории", которые уже подтвердили подлинность файлов.

Миф об абсолютной защите

Новое программное обеспечение ДАС "Выборы" 2.0 запустили в начале 2026 года, а выборы в Государственную Думу IX созыва должны стать первой федеральной кампанией с его использованием. Еще в августе чиновники уверяли общество в полной безопасности этой разработки.

ДАС "Выборы" невозможно взломать,

– уверяла председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Интересно, что всего за несколько часов до появления сообщений о кибератаке российские специалисты срочно приступили к проверке уязвимостей системы ДАС "Выборы", электронного голосования и видеонаблюдения. Несмотря на все официальные заявления о надежности, защита оказалась бессильной перед хакерами.

Российские власти планировали провести голосование 18 – 20 сентября 2026 года. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, Москва намерена устроить псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей.

На такие действия реагирует украинская сторона. Центральная избирательная комиссия Украины подчеркнула, что любые попытки организовать голосование на захваченных землях являются абсолютно нелегитимными. Международное сообщество также не признает законность российского голосования на украинских территориях.