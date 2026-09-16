Що відомо про атаку

Угруповання CikLeak проникло в інфраструктуру російського Центрвиборчкому та його підрядника, дочірньої компанії Ростелекому під назвою "Цифротех". Саме ця організація розробляє нову виборчу систему ДАС "Вибори" 2.0, пише Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Astra.

У результаті атаки викрали внутрішню документацію, початковий код, записи дзвінків, паролі та приватне листування працівників, після чого передали архів журналістам видання "Важные истории", які вже підтвердили справжність файлів.

Міф про абсолютний захист

Нове програмне забезпечення ДАС "Вибори" 2.0 запустили на початку 2026 року, а вибори до Державної думи ІХ скликання мають стати першою федеральною кампанією з його використанням. Ще в серпні посадовці запевняли суспільство у повній безпеці цієї розробки.

ДАС "Вибори" неможливо зламати,

– запевняла голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова.

Цікаво, що всього за кілька годин до повідомлень про кібератаку російські фахівці терміново розпочали перевірку вразливостей системи ДАС "Вибори", електронного голосування та відеоспостереження. Попри всі офіційні заяви про надійність, захист виявився безсилим проти хакерів.

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Російська влада планувала провести голосування 18 – 20 вересня 2026 року. Це перші парламентські вибори після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, Москва має намір влаштувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей.

На такі дії реагує українська сторона. Центральна виборча комісія України наголосила, що будь-які спроби організувати голосування на загарбаних землях є абсолютно нелегітимними. Міжнародна спільнота також не визнає законності російського голосування на українських територіях.