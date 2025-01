Samsung представила смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

Samsung провела презентацию новых устройств и программного обеспечения 22 января. К сожалению, не все, что мы ожидали увидеть, было представлено публике. Компания, например, не показывала гарнитуру смешанной реальности и не выпустила тонкий смартфон, хотя и показала его тизер. Так что в этом материале говорим лишь о трех флагманах Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

Характеристики смартфонов

Прежде всего стоит отметить: недавняя утечка информации о будущих смартфонах Samsung была правдивой, ведь объявленные компанией характеристики полностью совпадают с тем, что ранее публиковало издание Android Headlines. Сердцем всех трех устройств является процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который, как утверждает корейский производитель, обеспечивает прирост производительности на 40% в NPU, 37% в CPU и 30% в GPU по сравнению с предыдущим поколением, пишет 24 Канал.

Этот чип обеспечивает работу различных функций искусственного интеллекта на устройстве и в облаке, таких как Generative Edit, а также обрабатывает данные искусственного интеллекта для функции масштабирования изображений Samsung под названием ProScaler с улучшенной на 40% производительностью.

Samsung изменила структуру рассеивания тепла, увеличив паровую камеру на 40% и применив специальный материал теплового интерфейса (TIM), чтобы обеспечить лучшую тепловую эффективность при обработке рабочих нагрузок ИИ и других ресурсоемких задач.

Все три модели оснащены динамическим AMOLED-дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 герц (Apple стоит задуматься над своим поведением) и работают с обновленным программным обеспечением One UI 7 на базе Android 15. Кроме того, серия Galaxy S25 поддерживает такие технологии, как 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, быстрая беспроводная зарядка 2.0 и Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Samsung

Samsung добавила несколько новых функций для искусственного интеллекта, таких как стенограмма звонка, помощь при письме, помощь при рисовании, Now Brief и Now Bar. Она также добавила поддержку чат-бота Gemini от Google и прокачала функцию Circle to Search. Обо всех новых функциях ИИ в смартфонах Samsung мы еще поговорим в отдельном материале, а сейчас вернемся к железу.

Топовый Galaxy S25 Ultra – первый в мире смартфон, оснащен новым защитным покрытием Corning Gorilla Armor 2 для улучшенной защиты от падений и царапин. Его аккумулятор емкостью 5 000 миллиампер-часов можно зарядить с нуля до 65% за 30 минут с помощью адаптера Samsung мощностью 45 Вт (продается отдельно). S25 Ultra все еще остается самым большим, лучшим и самым дорогим из этой линейки. Он получил 6,9-дюймовый дисплей и теперь имеет закругленные края для "удобного держания". Samsung заявляет, что это "самое тонкое, самое легкое и самое прочное устройство Galaxy Ultra в истории", которое к тому же имеет титановый корпус.

Между тем обычные Galaxy S25 и Galaxy S25+ имеют аккумуляторы емкостью 4 000 мАч и 4 900 мАч соответственно.

Samsung предлагает следующие конфигурации для своих устройств:

Galaxy S25 Ultra: 12 гигабайт оперативной памяти с накопителем 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Galaxy S25+: 12 гигабайт оперативной памяти с накопителем 256 ГБ/512 ГБ.

Galaxy S25: 12 гигабайт оперативной памяти с накопителем 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.

Galaxy S25 и Galaxy S25+ выглядят одинаково, но имеют разный размер экрана / Фото Samsung

Galaxy S25 Ultra будет доступен в цветах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver и Titanium Gray. Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут доступны в цветах Navy, Silver Shadow, Icyblue и Mint.

Отметим также, что в комплект S25 Ultra все еще входит стилус S-Pen, который мигрировал сюда из закрытой линейки Note, но теперь он не имеет Bluetooth. Компания говорит, что этой функцией никто не пользовался, а потому она решила от нее отказаться. Это немного ограничивает некоторые функции. Например, теперь будут недоступны жесты или дистанционное управление, когда вы могли поставить смартфон, взять стилус в руку и сфотографировать себя, нажав на кнопку на нем.

Камеры

Что касается характеристик камеры Galaxy S25 Ultra, то обновления не слишком впечатляют, но многие улучшения, предложенных в новой модели, связаны с интеграцией искусственного интеллекта. Компоновка камер похожа на Galaxy S24 Ultra: основная камера на 200 мегапикселей, 10-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и 50-мегапиксельный 5-кратный перископический объектив.

Одно из главных обновлений камеры - сверхширокоугольный объектив с разрешением до 50 мегапикселей, что является значительным скачком по сравнению с 12 мегапикселями в предыдущей модели.

Пользователи смогут делать более яркие снимки со сверхширокоугольным объективом, поскольку он снимает изображения с разрешением 12,5 мегапикселя, используя технологию разбиения пикселей 4-в-1. Объектив имеет фокусное расстояние 23,2 миллиметра, широкую диафрагму f/1.7 и электронную стабилизацию изображения (EIS). Разрешение составляет 4080x3060, а диапазон ISO – от 12 до 3200, что позволяет создавать более детализированные изображения и хорошо сбалансированные кадры.

Телеобъектив имеет переменные возможности, что позволяет пользователям плавно регулировать уровень зума. Благодаря нескольким фиксированным фокусным расстояниям пользователи могут наслаждаться улучшенным качеством видео и более плавными переходами.

У младших моделей основная задняя камера – 50 мегапикселей, ультраширокая камера – 12 мегапикселей, Телефотокамера – 10 мегапикселей 3x.

Фронтальная камера у всех трех устройств – 12 мегапикселей.

Цены

Вы можете оформить предварительный заказ на Galaxy S25 Ultra по цене от 1 300 долларов. Galaxy S25 и S25+ доступны по цене 800 и 1020 долларов соответственно. Согласно информации на сайте Samsung, покупатели получат свои устройства не позднее 7 февраля.

Samsung также добавила, что все устройства Galaxy S25 будут поставляться с шестью бесплатными месяцами подписки на Gemini Advanced и 2 терабайтами облачного хранилища без дополнительной платы. Компания также предоставляет семь лет обновлений операционной системы и семь лет обновлений безопасности с момента глобального запуска.