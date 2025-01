Samsung представила смартфони Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra

Samsung провела презентацію нових пристроїв та програмного забезпечення 22 січня. На жаль, не все, що ми очікували побачити, було представлено публіці. Компанія, наприклад, не показувала гарнітуру змішаної реальності й не випустила тонкий смартфон, хоча й показала його тизер. Тож у цьому матеріалі говоримо лише про три флагмани – Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra.

Характеристики смартфонів

Передусім варто зазначити: нещодавній витік інформації про майбутні смартфони Samsung був правдивим, адже оголошені компанією характеристики повністю співпадають з тим, що раніше публікувало видання Android Headlines. Серцем усіх трьох пристроїв є процесор Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який, як стверджує корейський виробник, забезпечує приріст продуктивності на 40% в NPU, 37% в CPU і 30% в GPU в порівнянні з попереднім поколінням, пише 24 Канал.

Цей чип забезпечує роботу різних функцій штучного інтелекту на пристрої та в хмарі, таких як Generative Edit, а також обробляє дані штучного інтелекту для функції масштабування зображень Samsung під назвою ProScaler з покращеною на 40% продуктивністю.

Samsung змінила структуру розсіювання тепла, збільшивши парову камеру на 40% і застосувавши спеціальний матеріал теплового інтерфейсу (TIM), щоб забезпечити кращу теплову ефективність при обробці робочих навантажень ШІ та інших ресурсоємних завдань.

Усі три моделі оснащені динамічним AMOLED-дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 герців (Apple варто задуматись над своєю поведінкою) і працюють з оновленим програмним забезпеченням One UI 7 на базі Android 15. Крім того, серія Galaxy S25 підтримує такі технології, як 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, швидка бездротова зарядка 2.0 і Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Samsung

Samsung додала кілька нових функцій для штучного інтелекту, таких як стенограма дзвінка, допомога при письмі, допомога при малюванні, Now Brief і Now Bar. Вона також додала підтримку чат-бота Gemini від Google і прокачала функцію Circle to Search. Про всі нові функції ШІ в смартфонах Samsung ми ще поговоримо в окремому матеріалі, а зараз повернемося до заліза.

Топовий Galaxy S25 Ultra – перший у світі смартфон, оснащений новим захисним покриттям Corning Gorilla Armor 2 для покращеного захисту від падінь і подряпин. Його акумулятор ємністю 5 000 міліампер-годин можна зарядити з нуля до 65% за 30 хвилин за допомогою адаптера Samsung потужністю 45 Вт (продається окремо). S25 Ultra все ще лишається найбільшим, найкращим і найдорожчим з цієї лінійки. Він отримав 6,9-дюймовий дисплей і тепер має закруглені краї для "зручного тримання". Samsung заявляє, що це "найтонший, найлегший і найміцніший пристрій Galaxy Ultra в історії", який до того ж має титановий корпус.

Тим часом звичайні Galaxy S25 і Galaxy S25+ мають акумулятори ємністю 4 000 мАг і 4 900 мАг відповідно.

Samsung пропонує наступні конфігурації для своїх пристроїв:

Galaxy S25 Ultra: 12 гігабайтів оперативної пам'яті з накопичувачем 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Galaxy S25+: 12 гігабайтів оперативної пам'яті з накопичувачем 256 ГБ/512 ГБ.

Galaxy S25: 12 гігабайтів оперативної пам'яті з накопичувачем 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ.

Galaxy S25 та Galaxy S25+ виглядають однаково, але мають різний розмір екрана / Фото Samsung

Galaxy S25 Ultra буде доступний у кольорах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver і Titanium Gray. Galaxy S25 і Galaxy S25+ будуть доступні у кольорах Navy, Silver Shadow, Icyblue і Mint.

Зазначимо також, що в комплект S25 Ultra все ще входить стилус S-Pen, який мігрував сюди з закритої лінійки Note, але тепер він не має Bluetooth. Компанія каже, що цією функцією ніхто не користувався, а тому вона вирішила від неї відмовитися. Це трохи обмежує деякі функції. Наприклад, тепер будуть недоступні жести або дистанційне керування, коли ви могли поставити смартфон, узяти стилус у руку й сфотографувати себе, натиснувши на кнопку на ньому.

Камери

Що стосується характеристик камери Galaxy S25 Ultra, то оновлення не надто вражають, але багато поліпшень, запропонованих у новій моделі, пов'язані з інтеграцією штучного інтелекту. Компонування камер схоже на Galaxy S24 Ultra: основна камера на 200 мегапікселів, 10-мегапіксельний 3-кратний телеоб'єктив і 50-мегапіксельний 5-кратний перископний об'єктив.

Одне з головних оновлень камери — надширококутний об'єктив з роздільною здатністю до 50 мегапікселів, що є значним стрибком у порівнянні з 12 мегапікселями у попередній моделі.

Користувачі зможуть робити яскравіші знімки з надширококутним об'єктивом, оскільки він знімає зображення з роздільною здатністю 12,5 мегапікселя, використовуючи технологію розбиття пікселів 4-в-1. Об'єктив має фокусну відстань 23,2 міліметра, широку діафрагму f/1.7 та електронну стабілізацію зображення (EIS). Роздільна здатність становить 4080x3060, а діапазон ISO – від 12 до 3200, що дозволяє створювати більш деталізовані зображення та добре збалансовані кадри.

Телеоб'єктив має змінні можливості, що дозволяє користувачам плавно регулювати рівень зуму. Завдяки кільком фіксованим фокусним відстаням користувачі можуть насолоджуватися покращеною якістю відео та більш плавними переходами.

У молодших моделей основна задня камера – 50 мегапікселів, ультраширока камера – 12 мегапікселів, Телефотокамера – 10 мегапікселів 3x.

Фронтальна камера в усіх трьох пристроїв – 12 мегапікселів.

Ціни

Ви можете оформити попереднє замовлення на Galaxy S25 Ultra за ціною від 1 300 доларів. Galaxy S25 і S25+ доступні за ціною 800 і 1020 доларів відповідно. Згідно з інформацією на сайті Samsung, покупці отримають свої пристрої не пізніше 7 лютого.

Samsung також додала, що всі пристрої Galaxy S25 будуть поставлятися з шістьма безплатними місяцями підписки на Gemini Advanced і 2 терабайтами хмарного сховища без додаткової плати. Компанія також надає сім років оновлень операційної системи та сім років оновлень безпеки з моменту глобального запуску.