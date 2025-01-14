Усі майбутні новинки використовують Snapdragon 8 Elite, мають схожі дисплеї порівняно з попередньою моделлю і будуть працювати під управлінням One UI 7 на базі Android 15. Крім того, вони отримали однаковий обсяг оперативної пам'яті, щоб однаково добре працювати зі штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.
Дивіться також Samsung офіційно повідомила дату презентації Galaxy S25 та інших пристроїв
Характеристики лінійки Galaxy S25
Ось детальні дані про всі три смартфони:
|Galaxy S25
|Galaxy S25+
|Galaxy S25 Ultra
|Екран
|6,2 дюйма, 2340×1080, 120 Гц
|6,7 дюйма, 3120×1440, 120 Гц
|6,9 дюйма, 3120×1400, 120 Гц
|Процесор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Пам'ять
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|ОЗУ
|12 ГБ оперативної пам'яті
|12 ГБ оперативної пам'яті
|12 ГБ оперативної пам'яті
|Акумулятор
|4000 мАг
|4900 мАг
|5000 мАг
|Дротова зарядка
|25 Вт
|45 Вт
|45 Вт
|Бездротова зарядка
|Так
|Так
|Так
|Основна задня камера
|50 МП
|50 МП
|200 МП
|Ультраширока камера
|12 МП
|12 МП
|50 МП
|Телефотокамера
|10 Мп 3x
|10 Мп 3x
|50MP 5x, 10MP 3x
|Фронтальна камера
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|Підключення
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Дві SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Операційна система
|Android 15 з One UI 7
|Android 15 з One UI 7
|Android 15 з One UI 7
|Розміри
|146,9 x 70,5 x 7,2 мм
|158,4 x 75,8 x 7,3 мм
|162,8 x 77,6 x 8,2 мм
|Вага
|162 грами
|190 грамів
|218 грамів
Крім того, Android Headlines також поділився понад 70 зображеннями серії Galaxy S25, показуючи всі три телефони з усіх боків і в різних кольорах. Ви можете переглянути деякі з цих зображень нижче.
Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Android Headlines
- Galaxy S25 представлений у світло-блакитному, зеленому, темно-синьому та сріблястому кольорах.
- Galaxy S25+ отримає ті ж кольори.
- Galaxy S25 Ultra буде представлений у фіолетовому, сріблястому, синьому та білому кольорах.
Samsung Galaxy S25 та Galaxy S25+ / Фото Android Headlines
Нагадаємо, презентація Samsung відбудеться 22 січня. Компанія вже відкрила прийом замовлень на смартфони.