Все будущие новинки используют Snapdragon 8 Elite, имеют схожие дисплеи по сравнению с предыдущей моделью и будут работать под управлением One UI 7 на базе Android 15. Кроме того, они получили одинаковый объем оперативной памяти, чтобы одинаково хорошо работать с искусственным интеллектом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.
Смотрите также Samsung официально сообщила дату презентации Galaxy S25 и других устройств
Характеристики линейки Galaxy S25
Вот подробные данные обо всех трех смартфонах:
|Galaxy S25
|Galaxy S25+
|Galaxy S25 Ultra
|Экран
|6,2 дюйма, 2340×1080, 120 Гц
|6,7 дюйма, 3120×1440, 120 Гц
|6,9 дюйма, 3120×1400, 120 Гц
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Память
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|ОЗУ
|12 ГБ оперативной памяти
|12 ГБ оперативной памяти
|12 ГБ оперативной памяти
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4900 мАч
|5000 мАч
|Проводная зарядка
|25 Вт
|45 Вт
|45 Вт
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да
|Да
|Основная задняя камера
|50 МП
|50 МП
|200 МП
|Ультраширокая камера
|12 МП
|12 МП
|50 МП
|Телефотокамера
|10 Мп 3x
|10 Мп 3x
|50 Мп 5x, 10 Мп 3x
|Фронтальная камера
|12 МП
|12 МП
|12 МП
|Подключение
|Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Операционная система
|Android 15 с One UI 7
|Android 15 с One UI 7
|Android 15 с One UI 7
|Размеры
|146,9 x 70,5 x 7,2 мм
|158,4 x 75,8 x 7,3 мм
|162,8 x 77,6 x 8,2 мм
|Вес
|162 грамма
|190 граммов
|218 граммов
Кроме того, Android Headlines также поделился более 70 изображениями серии Galaxy S25, показывая все три телефона со всех сторон и в разных цветах. Вы можете просмотреть некоторые из этих изображений ниже.
Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Android Headlines
- Galaxy S25 представлен в светло-голубом, зеленом, темно-синем и серебристом цветах.
- Galaxy S25+ получит те же цвета.
- Galaxy S25 Ultra будет представлен в фиолетовом, серебристом, синем и белом цветах.
Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+ / Фото Android Headlines
Напомним, презентация Samsung состоится 22 января. Компания уже открыла прием заказов на смартфоны.