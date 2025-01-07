Когда ждать презентацию

Помните ли вы декабрьскую утечку информации, в которой инсайдер Эван Бласс показал всему миру якобы рекламный баннер Samsung, который, по его словам, будет анонсировать презентацию? Он оказался абсолютно правдивым, поскольку корейская компания опубликовала то же изображение с четырьмя смартфонами и той же самой датой, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Samsung.

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Поэтому, презентация Samsung Unpacked 2025 состоится 22 января в Сан-Хосе, Калифорния. Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию на Samsung.com, Samsung Newsroom и YouTube-канале Samsung.

Анонс презентации Unpacked: видео

Samsung называет свою презентацию "следующим большим скачком в сфере мобильного ИИ". В ролике мы можем видеть явный тизер голосового помощника Bixby, о новых возможностях которого уже давно ходят слухи. Компания собирается усилить его с помощью искусственного интеллекта Gemini, предоставив новые возможности. В частности, вероятно, следует ожидать непрерывных разговоров, не требующих постоянного нажатия на кнопку записи, интеграции с приложениями на смартфоне, лучшее понимание контекстов и многое другое.

Приготовьтесь к более естественному и интуитивному искусственному интеллекту. Приближается следующая эволюция искусственного интеллекта Galaxy, которая изменит то, как вы взаимодействуете с миром ежедневно. Новая серия Galaxy S снова установит новую планку для мобильного искусственного интеллекта сейчас и в будущем,

– говорится в объявлении компании.

Кроме того, Samsung раскрыла преимущества предварительного бронирования будущих устройств. Предварительно зарезервировав любой из телефонов Galaxy S25, пользователи могут получить кредит в размере 50 долларов или "подарок за резервирование", который можно использовать для приобретения других соответствующих товаров, включая чехлы, часы Galaxy, планшеты Galaxy и прочее.

Samsung также предлагает шанс выиграть подарочную карту Samsung номиналом 5 000 для каждого, кто сделает предварительный заказ, без необходимости совершения покупки. Резервирование является абсолютно бесплатным и требует только адреса электронной почты.

Компания также отмечает, что пользователи могут сэкономить до 1250 долларов, что включает в себя выгоду от обмена старого устройства на новое.

Ожидается, что кроме трио смартфонов серии Galaxy S25, во время мероприятия Unpacked Samsung также покажет долгожданный Galaxy S25 Slim и гарнитуру Galaxy XR под кодовым названием "Project Moohan". Galaxy Ring 2 также может появиться во время мероприятия.