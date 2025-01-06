Как это будет

До сих пор мы почти ничего не слышали о предстоящих обновлениях искусственного интеллекта на смартфонах Samsung, но теперь известный инсайдер утверждает устройства намерены составить Apple жесткую конкуренцию на этом рынке. Более того, они будут лидировать, опережая все, что может предложить iPhone, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ice Universe.

Смотрите также Как искусственный интеллект трансформирует бизнес: взгляд GlobalLogic на будущее технологий

Samsung Galaxy S25 покажет Apple, что такое ведущий ИИ. Многие новые функции ИИ в S25 до сих пор не просочились, что меня очень удивляет,

– пишет инсайдер.

Отметим, что, хотя функции искусственного интеллекта в смартфонах Samsung и не были настолько широко распиарены, как Apple Intelligence, отзывы показывают, что людям они понравились намного больше. В сети можно найти немало сравнений, и они явно не в пользу "яблочной" компании. Существует даже целое исследование, которое показывает, что пользователи недовольны Apple Intelligence и считают его бесполезным, а потому ИИ не является той движущей силой, что побуждает людей покупать свежий iPhone, как на то надеялся производитель.

Поэтому учитывая все это, Samsung будет совсем не трудно обойти Apple. Опять. Понятно, что американская компания со временем подтянет возможности своего ИИ, скопировав лучшие функции, но для этого ей понадобится время, особенно учитывая то, что она имеет более осторожный подход к разработке.

Как бы там ни было, но Ice Universe не спешит раскрывать какие-то конкретные функции искусственного интеллекта, которые мы увидим в Samsung Galaxy S25, хотя, как можно понять из его сообщения, прекрасно о них знает. Предположительно, больше деталей от него или других инсайдеров мы увидим чуть позже.

Презентация Samsung, предположительно, состоится 22 января. На ней мы увидим 4 смартфона, а также гарнитуру виртуальной или смешанной реальности, которую компания уже частично раскрыла сама.