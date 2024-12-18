Пользователи высказались

Опрос, проведенный сайтом SellCell, который помогает оценивать технику, бывшую в употреблении, показал: искусственный интеллект не является решающим фактором, когда люди решают, покупать ли новый телефон от Apple. Участие в этом исследовании приняли более 2000 человек, которые владеют смартфоном с поддержкой ИИ – iPhone 15 Pro или любой моделью из линейки iPhone 16, сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты.

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Самые популярные функции искусственного интеллекта, которые пользуются спросом, - это те, что помогают выполнять работу быстрее всего. Инструменты генерации текстов, резюме сообщений и приоритизация сообщений были среди наиболее используемых возможностей на iPhone с Apple Intelligence.

Опрос также включал результаты пользователей Samsung, которые используют Galaxy AI с момента его дебюта в Galaxy S24 в начале года. Пользователям Samsung нравится функция Circle to Search, что вполне логично, ведь это, пожалуй, лучшее, что произошло с операционной системой Android за долгое время. Они также пользуются функцией редактирования фотографий Photo Assist Galaxy с искусственным интеллектом, которая предлагается в приложении Samsung Gallery.

Пользователи iPhone проявляют больший интерес к интерфейсам с искусственным интеллектом, чем их коллеги с Android.

Почти 17% считают, что перешли бы на устройство Samsung, из-за якобы лучших функций ИИ.

Наряду с этим только 9,7% пользователей Samsung, считая, что ИИ от Apple является лучшим.

Пользователи Apple Intelligence также чаще, чем пользователи Android, платят за подписку на использование этих функций.

Однако около 90% пользователей на обеих платформах однозначно сказали "ни за что", когда их спросили, согласятся ли они платить за привилегию пользоваться искусственным интеллектом.

В общем, опрошенные пользователи смартфонов остаются недовольными имеющимися функциями искусственного интеллекта: 73% пользователей Apple Intelligence пока "могли бы обойтись без них", тогда как у Samsung этот показатель составляет аж 87%.

Если эти результаты опроса о чем-то и свидетельствуют, так это о том, что люди хотят больше полезных функций ИИ. Не мелких возможностей, многие из которых могут понадобиться только раз в месяц или вообще никогда, а чего-то действительно ценного, что упростит жизнь. Люди работают, управляя и обмениваясь тоннами информации в обе стороны. Поэтому чем быстрее искусственный интеллект и навязанные нам алгоритмы смогут доказать, что они облегчат нашу ежедневную работу, тем лучше они убедят нас в том, что революция в области искусственного интеллекта уже наступила.