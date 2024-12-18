Користувачі висловилися

Опитування, проведене сайтом SellCell, який допомагає оцінювати техніку, що була у вжитку, показало: штучний інтелект не є вирішальним фактором, коли люди вирішують, чи купувати новий телефон від Apple. Участь у цьому дослідженні взяли понад 2000 людей, які володіють смартфоном з підтримкою ШІ – iPhone 15 Pro або будь-якою моделлю з лінійки iPhone 16, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати.

Дивіться також iPhone 17 показали на перших рендерах, створених на основі чуток․ Він жахливий

Найпопулярніші функції штучного інтелекту, які мають попит, — це ті, що допомагають виконувати роботу найшвидше. Інструменти генерації текстів, резюме повідомлень і пріоритезація повідомлень були серед найбільш використовуваних можливостей на iPhone з Apple Intelligence.

Опитування також включало результати користувачів Samsung, які використовують Galaxy AI з моменту його дебюту в Galaxy S24 на початку року. Користувачам Samsung подобається функція Circle to Search, що цілком логічно, адже це, мабуть, найкраще, що сталося з операційною системою Android за довгий час. Вони також користуються функцією редагування фотографій Photo Assist Galaxy зі штучним інтелектом, яка пропонується в додатку Samsung Gallery.

Користувачі iPhone виявляють більший інтерес до інтерфейсів зі штучним інтелектом, ніж їхні колеги з Android.

Майже 17% вважають, що перейшли б на пристрій Samsung, через нібито кращі функції ШІ.

Поряд із цим лише 9,7% користувачів Samsung, вважаючи, що ШІ від Apple є кращим.

Користувачі Apple Intelligence також частіше, ніж користувачі Android, платять за підписку на використання цих функцій.

Проте близько 90% користувачів на обох платформах однозначно сказали "нізащо", коли їх запитали, чи погодяться вони платити за привілей користуватися штучним інтелектом.

Загалом, опитані користувачі смартфонів лишаються незадоволеними наявними функціями штучного інтелекту: 73% користувачів Apple Intelligence поки що "могли б обійтися без них", тоді як у Samsung цей показник складає аж 87%.

Якщо ці результати опитування про щось і свідчать, так це про те, що люди хочуть більше корисних функцій ШІ. Не дрібних можливостей, багато з яких можуть знадобитися лише раз на місяць або взагалі ніколи, а чогось дійсно цінного, що спростить життя. Люди працюють, керуючи та обмінюючись тоннами інформації в обидва боки. Тож чим швидше штучний інтелект і нав'язані нам алгоритми зможуть довести, що вони полегшать нашу щоденну роботу, тим краще вони переконають нас у тому, що революція в галузі штучного інтелекту вже настала.