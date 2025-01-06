Як це буде

Досі ми майже нічого не чули про майбутні оновлення штучного інтелекту на смартфонах Samsung, але тепер відомий інсайдер стверджує пристрої мають намір скласти Apple жорстку конкуренцію на цьому ринку. Ба більше, вони будуть лідирувати, випереджаючи все, що може запропонувати iPhone, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ice Universe.

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Samsung Galaxy S25 покаже Apple, що таке провідний ШІ. Багато нових функцій ШІ в S25 досі не просочилися, що мене дуже дивує,

– пише інсайдер.

Зазначимо, що, хоча функції штучного інтелекту в смартфонах Samsung і не були настільки широко розпіарені, як Apple Intelligence, відгуки показують, що людям вони сподобалися набагато більше. В мережі можна знайти чимало порівнянь, і вони явно не на користь "яблучної" компанії. Існує навіть ціле дослідження, яке показує, що користувачі незадоволені Apple Intelligence і вважають його марним, а тому ШІ не є тією рушійною силою, що спонукає людей купувати найсвіжіший iPhone, як на те сподівався виробник.

Тож з огляду на все це, Samsung буде зовсім не важко обійти Apple. Знову. Зрозуміло, що американська компанія згодом підтягне можливості свого ШІ, скопіювавши найкращі функції, але для цього їй знадобиться час, особливо з огляду на те, що вона має більш обережний підхід до розробки.

Хай там як, але Ice Universe не поспішає розкривати якісь конкретні функції штучного інтелекту, які ми побачимо в Samsung Galaxy S25, хоча, як можна зрозуміти з його повідомлення, чудово про них знає. Імовірно, більше деталей від нього чи інших інсайдерів ми побачимо трохи пізніше.

Презентація Samsung, імовірно, відбудеться 22 січня. На ній ми побачимо 4 смартфони, а також гарнітуру віртуальної або змішаної реальності, яку компанія вже частково розкрила сама.