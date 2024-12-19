Что мы теперь знаем

На изображении, которое сейчас распространяется интернетом, видно скругленные углы четырех смартфонов. Кроме того, мы видим дату, которую ранее уже называли инсайдеры, пишет 24 Канал.

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Слитое изображение, которое якобы будет анонсировать презентацию / Фото инсайдера Эвана Бласса, полученное, вероятно, от Samsung

Вот какие выводы мы можем сделать из этого изображения:

Во-первых, этом году мы получим не три смартфона в линейке, а четыре. Вероятно, к Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra добавится Galaxy S25 Slim, о котором уже достаточно давно ходят слухи. Это устройство, которое должно иметь самый тонкий корпус в истории смартфонов компании, но для этого он, вероятно, пожертвует некоторыми характеристиками, такими как объем батареи, количество камер, микрофонов, динамиков и других технологий. Ожидается, что это будет смесь компромиссов.

Во-вторых, картинка подтвердила слухи о том, что дизайн Galaxy S25 Ultra изменится. Он всегда отличался среди всех других смартфонов компании своими острыми углами. Многим такое решение не нравилось, однако это делало смартфон узнаваемым среди всех других брендов.



Galaxy S24 Ultra изображен, а вероятный Galaxy S25 Ultra – справа / Коллаж 24 Канала

Наконец, третий важный факт – это дата презентации. Согласно этому слитому изображению, она пройдет 22 января 2025 года, как и предполагалось ранее. Ожидается, что местом проведения будет Сан-Хосе, Калифорния, как и в прошлом году.

Помимо смартфонов, компания должна показать гарнитуру смешанной реальности Galaxy XR под кодовым названием "Project Moohan", которую она сама затизерила чуть ранее.

Неизвестно, имеет ли Samsung для нас какие-то сюрпризы, которые до сих пор не попали в утечки.