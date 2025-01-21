Как это будет

Слухи утверждают, что Samsung разрабатывает сразу четыре складных устройства, в том числе свой первый смартфон из трех панелей. Каким будет четвертый гаджет, учитывая, что первые два – это Flip и Fold, еще точно неизвестно, но инсайдеры имеют некоторые намеки. Между тем прогнозы по развитию этого рынка не такие положительные, как хотелось бы. Поэтому компания здесь очень рискует, хотя и без того последние несколько лет находится не в лучшем финансовом положении, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет 9to5Google.

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Итак, как пишут источники, нам следует ожидать:

Galaxy Flip 7.

Galaxy Fold 7, в котором, возможно, уберут специальное гнездо для стилуса S Pen, что будет означать потребность в его отдельной зарядке. Ранее сообщалось, что это было сделано для того, чтобы сделать Fold 7 тоньше.

Третьим устройством в линейке может стать Galaxy Flip FE. Вероятно, это будет недорогое устройство с упрощенными характеристиками, вроде того, как Samsung выпускает менее мощные версии своих обычных смартфонов под маркировкой FE.

И наконец, "трехсоставной" смартфон, как это называют в сети.

Он будет иметь больший дисплей, чем Galaxy Fold 7, благодаря добавлению второго шарнира. В полностью раскрытом состоянии его диагональ составит от 9,9 до 10 дюймов, что значительно больше, чем 7,6-дюймовый дисплей Galaxy Fold 6.

Хотя мы не знаем, каким будет дизайн такого смартфона, можно ожидать, что это будет выглядеть похоже на Huawei Mate XT, который выпустили в сентябре.

Huawei Mate XT Ultimate Design: видео

Запуск смартфона якобы запланирован на третий квартал 2025 года, то есть на то же время, что и для других складных устройств Samsung.

Компания планирует объем производства на уровне 200 000 единиц в год, а это означает, что Samsung не ожидает, что устройство будет очень популярным.