Galaxy S26 Ultra еще не вышел, а уже обошел по производительности топовый iPhone 17 Pro Max

Рынок смартфонов готовится к масштабному обновлению, которое может в корне изменить расстановку сил между ведущими производителями. Недавние испытания еще не анонсированного устройства южнокорейского гиганта Samsung указывают на существенный скачок производительности. Показатели, зафиксированные в базах популярных бенчмарков, вызвали оживленные дискуссии.

Как Galaxy S26 Ultra опередил главного конкурента?

Будущий флагман компании Samsung, модель Galaxy S26 Ultra, продемонстрировал впечатляющие результаты в популярном бенчмарке Geekbench 6, что свидетельствует о серьезных амбициях производителя в борьбе за звание самого мощного смартфона на рынке. В основе новинки лежит специально оптимизированный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, который благодаря повышенным частотам позволяет устройству уверенно конкурировать с новейшими разработками Apple, пишет WCCF TECH.

Смотрите также Нет, у вас не дежавю: Google действительно выпустил тот самый смартфон под новым названием Pixel 10a

Согласно обнародованным данным на Geekbench 6, Galaxy S26 Ultra набрал 3 761 балл в одноядерном тесте и 11 454 балла в многоядерном режиме.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max, оснащен чипом A19 Pro, демонстрирует 3 894 балла в одноядерном тесте и 9 741 балл в многоядерном.

Это означает, что хотя Apple все еще сохраняет минимальное преимущество в 3,54 процента по скорости работы одного ядра, в сценариях с использованием всех ядер Samsung опережает своего главного конкурента на значительные 17,6 процента.

Особенностью чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 для линейки Galaxy является его разгон. Производительные ядра процессора работают на частоте 4,74 гигагерц, что выше стандартного показателя в 4,61 гигагерц. Такая конфигурация обеспечивает устройству существенный прирост производительности по сравнению с предшественником – Galaxy S25 Ultra демонстрирует показатели в 3 069 и 9 080 баллов соответственно. Таким образом, новая модель стала быстрее своей предыдущей версии на 26 процентов в многоядерном режиме.

Аналитики отмечают, что предыдущие утечки демонстрировали несколько ниже результаты, однако последние тесты свидетельствуют об успешной работе инженеров над программной и аппаратной оптимизацией.

Последствия производительности

Несмотря на высокие показатели, остается открытым вопрос стабильности работы под нагрузкой. Поскольку разогнанный процессор выделяет больше тепла, система охлаждения с испарительной камерой, которой оснащен Galaxy S26 Ultra, пройдет серьезную проверку на эффективность в коммерческих образцах.

Когда ждать смартфон

Официальная презентация новой серии запланирована на 25 февраля 2026 года.

Ожидается, что модель Ultra будет эксклюзивно поставляться с процессорами от Qualcomm, тогда как базовые модели линейки Galaxy S26 могут получить различные чипы в зависимости от региона, включая собственный процессор компании Exynos 2600.

Смартфоны будут представлены в четырех основных цветах: черном, белом, фиолетовом и небесно-голубом.



Еще один вариант дизайна Samsung Galaxy S26 Ultra / Рендер Эвана Бласса

Хотя результаты бенчмарков являются лишь частью общей картины, они дают понять, что этот год может стать переломным моментом, когда Qualcomm наконец сможет подвинуть Apple с пьедестала лидера мобильной производительности.