Galaxy S26 Ultra еще не вышел, а уже обошел по производительности топовый iPhone 17 Pro Max
- Galaxy S26 Ultra набрал 3 761 балл в одноядерном тесте и 11 454 балла в многоядерном режиме, превзойдя iPhone 17 Pro Max в многоядерной производительности на 17,6%.
- Официальная презентация серии Galaxy S26 запланирована на 25 февраля 2026 года, и ожидается, что модель Ultra будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy.
Рынок смартфонов готовится к масштабному обновлению, которое может в корне изменить расстановку сил между ведущими производителями. Недавние испытания еще не анонсированного устройства южнокорейского гиганта Samsung указывают на существенный скачок производительности. Показатели, зафиксированные в базах популярных бенчмарков, вызвали оживленные дискуссии.
Как Galaxy S26 Ultra опередил главного конкурента?
Будущий флагман компании Samsung, модель Galaxy S26 Ultra, продемонстрировал впечатляющие результаты в популярном бенчмарке Geekbench 6, что свидетельствует о серьезных амбициях производителя в борьбе за звание самого мощного смартфона на рынке. В основе новинки лежит специально оптимизированный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, который благодаря повышенным частотам позволяет устройству уверенно конкурировать с новейшими разработками Apple, пишет WCCF TECH.
- Согласно обнародованным данным на Geekbench 6, Galaxy S26 Ultra набрал 3 761 балл в одноядерном тесте и 11 454 балла в многоядерном режиме.
- Для сравнения, iPhone 17 Pro Max, оснащен чипом A19 Pro, демонстрирует 3 894 балла в одноядерном тесте и 9 741 балл в многоядерном.
Это означает, что хотя Apple все еще сохраняет минимальное преимущество в 3,54 процента по скорости работы одного ядра, в сценариях с использованием всех ядер Samsung опережает своего главного конкурента на значительные 17,6 процента.
Особенностью чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 для линейки Galaxy является его разгон. Производительные ядра процессора работают на частоте 4,74 гигагерц, что выше стандартного показателя в 4,61 гигагерц. Такая конфигурация обеспечивает устройству существенный прирост производительности по сравнению с предшественником – Galaxy S25 Ultra демонстрирует показатели в 3 069 и 9 080 баллов соответственно. Таким образом, новая модель стала быстрее своей предыдущей версии на 26 процентов в многоядерном режиме.
Аналитики отмечают, что предыдущие утечки демонстрировали несколько ниже результаты, однако последние тесты свидетельствуют об успешной работе инженеров над программной и аппаратной оптимизацией.
Последствия производительности
Несмотря на высокие показатели, остается открытым вопрос стабильности работы под нагрузкой. Поскольку разогнанный процессор выделяет больше тепла, система охлаждения с испарительной камерой, которой оснащен Galaxy S26 Ultra, пройдет серьезную проверку на эффективность в коммерческих образцах.
Когда ждать смартфон
Официальная презентация новой серии запланирована на 25 февраля 2026 года.
Ожидается, что модель Ultra будет эксклюзивно поставляться с процессорами от Qualcomm, тогда как базовые модели линейки Galaxy S26 могут получить различные чипы в зависимости от региона, включая собственный процессор компании Exynos 2600.
Смартфоны будут представлены в четырех основных цветах: черном, белом, фиолетовом и небесно-голубом.
Еще один вариант дизайна Samsung Galaxy S26 Ultra / Рендер Эвана Бласса
Хотя результаты бенчмарков являются лишь частью общей картины, они дают понять, что этот год может стать переломным моментом, когда Qualcomm наконец сможет подвинуть Apple с пьедестала лидера мобильной производительности.