Galaxy S26 Ultra ще не вийшов, а вже обійшов за продуктивністю топовий iPhone 17 Pro Max

Ринок смартфонів готується до масштабного оновлення, яке може докорінно змінити розстановку сил між провідними виробниками. Нещодавні випробування ще не анонсованого пристрою південнокорейського гіганта Samsung вказують на суттєвий стрибок продуктивності. Показники, зафіксовані в базах популярних бенчмарків, викликали жваві дискусії.

Як Galaxy S26 Ultra випередив головного конкурента?

Майбутній флагман компанії Samsung, модель Galaxy S26 Ultra, продемонстрував вражаючі результати в популярному бенчмарку Geekbench 6, що свідчить про серйозні амбіції виробника у боротьбі за звання найпотужнішого смартфона на ринку. В основі новинки лежить спеціально оптимізований процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, який завдяки підвищеним частотам дозволяє пристрою впевнено конкурувати з новітніми розробками Apple, пише WCCF TECH.

Дивіться також Ні, у вас не дежавю: Google дійсно випустив той самий смартфон під новою назвою Pixel 10a

Згідно з оприлюдненими даними на Geekbench 6, Galaxy S26 Ultra набрав 3 761 бал у одноядерному тесті та 11 454 бали у багатоядерному режимі.

Для порівняння, iPhone 17 Pro Max, оснащений чипом A19 Pro, демонструє 3 894 бали в одноядерному тесті та 9 741 бал у багатоядерному.

Це означає, що хоча Apple все ще зберігає мінімальну перевагу в 3,54 відсотка за швидкістю роботи одного ядра, у сценаріях з використанням усіх ядер Samsung випереджає свого головного конкурента на значні 17,6 відсотка.

Особливістю чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 для лінійки Galaxy є його розгін. Продуктивні ядра процесора працюють на частоті 4,74 гігагерців, що вище за стандартний показник у 4,61 гігагерців. Така конфігурація забезпечує пристрою суттєвий приріст продуктивності порівняно з попередником – Galaxy S25 Ultra демонструє показники в 3 069 та 9 080 балів відповідно. Таким чином, нова модель стала швидшою за свою попередню версію на 26 відсотків у багатоядерному режимі.

Аналітики зазначають, що попередні витоки демонстрували дещо нижчі результати, проте останні тести свідчать про успішну роботу інженерів над програмною та апаратною оптимізацією.

Наслідки продуктивності

Попри високі показники, залишається відкритим питання стабільності роботи під навантаженням. Оскільки розігнаний процесор виділяє більше тепла, система охолодження з випарною камерою, якою оснащений Galaxy S26 Ultra, пройде серйозну перевірку на ефективність у комерційних зразках.

Коли чекати смартфон

Офіційна презентація нової серії запланована на 25 лютого 2026 року.

Очікується, що модель Ultra буде ексклюзивно постачатися з процесорами від Qualcomm, тоді як базові моделі лінійки Galaxy S26 можуть отримати різні чипи залежно від регіону, включаючи власний процесор компанії Exynos 2600.

Смартфони будуть представлені в чотирьох основних кольорах: чорному, білому, фіолетовому та небесно-блакитному.



Ще один варіант дизайну Samsung Galaxy S26 Ultra / Рендер Евана Бласса

Хоча результати бенчмарків є лише частиною загальної картини, вони дають зрозуміти, що цей рік може стати переломним моментом, коли Qualcomm нарешті зможе посунути Apple з п'єдесталу лідера мобільної продуктивності.