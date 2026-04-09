Стало известно, когда мы увидим презентацию Galaxy Z Fold 8 и новой Wide-модели

В сети появилась информация о дате следующей презентации Samsung Unpacked, где компания может показать сразу три складных смартфона, включая новую Wide-версию Galaxy Z Fold.

После выхода серии Galaxy S26 компания Samsung переключает внимание на летнюю линейку складных устройств. По новым утечкам, презентация Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и новой модели Galaxy Z Fold 8 Wide может состояться 22 июля 2026 года. Об этом пишет Sammy guru.

Когда Samsung покажет новые складные смартфоны?

Информацию обнародовало корейское бизнес-издание Korea Economic TV. По его данным, второе мероприятие Samsung Unpacked в этом году проведут в Лондоне. Это может свидетельствовать об особом фокусе компании на европейском рынке. Время проведения презентации пока не раскрывают – детали, вероятно, появятся ближе к событию вместе с официальными приглашениями.

Выбор Лондона выглядит логичным, учитывая позиции Samsung в Европе. По статистике за 2025 год, смартфоны Galaxy имеют преимущество над iPhone в регионе. Кроме того, европейский офис компании расположен в британском графстве Суррей.

Как пше Android police, главной новинкой может стать модель Galaxy Z Fold 8 Wide, которую также называют Galaxy Z Wide Fold. Ожидается, что она получит дисплей с соотношением сторон 4:3 – это будет отличать ее от предыдущих Fold-устройств. Такой формат может сделать смартфон более удобным для работы с контентом и приблизить его к планшетам.

Также сообщается, что именно Wide-версия может получить поддержку стилуса S Pen. Это станет важным преимуществом, особенно на фоне слухов о первом складном смартфоне Apple, который может иметь подобные характеристики. В то же время стандартный Galaxy Z Fold 8, по предварительным данным, не получит значительных изменений по сравнению с предшественником и, вероятно, останется без поддержки стилуса.

Ранее появлялась информация, что Samsung работает над новым поколением S Pen, но его дебют может состояться позже.

Все три модели, по слухам, будут работать на One UI 9 на базе Android 17. Хотя бета-версия прошивки еще недоступна, утечки уже намекают на ряд новых функций и улучшений.

Если эти данные подтвердятся, до официального анонса остается чуть более 100 дней. В то же время источник предостерегает, что информация предварительная, а на планы компании могут повлиять внешние факторы, в частности проблемы с логистикой.