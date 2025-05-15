Samsung выбросит один смартфон из своей традиционной линейки, но заменит его другим

Samsung готовит существенное изменение в своей флагманской линейке смартфонов. По слухам, компания откажется от одной из моделей, которые выпускает в январе, заменив ее на другую. Похожие планы приписывают и Apple.

Изменения от Samsung

Южнокорейская компания может сделать неожиданный ход, выпуская тонкие смартфоны Edge вместо модели Plus. Это может произойти уже со следующего года – вместо Galaxy S26+ выйдет Galaxy S26 Edge, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Elec.

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Стоит отметить, что первое поколение устройства, представленное на этой неделе, встретили довольно сдержанно. Большого ажиотажа не было заметно, хотя стоит отметить, что смартфон предлагает отличные характеристики при гораздо более тонком корпусе. Поэтому непонятно, насколько оправданной будет замена Plus на Edge.

Оба смартфона имеют идентичную диагональ дисплея и подобные габариты, хотя Edge заметно тоньше. При этом Edge дороже на 100 долларов, но оснащен камерой с 200-мегапиксельным сенсором – таким же, как в версии Ultra.

Ключевая разница между двумя моделями заключается в автономности: Galaxy S25 Edge имеет значительно меньший аккумулятор, что вызывает беспокойство у пользователей. На фоне худших результатов Samsung по продолжительности работы без подзарядки по сравнению с конкурентами, это выглядит как шаг назад.

В отчете также говорится о том, что компания уже работает над "тонкой" моделью следующего поколения. Но ее судьба напрямую зависит от того, как покажут себя продажи и восприятие Galaxy S25 Edge. Если устройство не оправдает ожиданий, второе поколение может или не появиться вообще, или не получит статуса полноценной замены для Galaxy S26+.

Отметим, что Apple также готовится выпустить тонкий смартфон и сделает это, вероятно, осенью. Согласно имеющимся слухам, iPhone 17 Air тоже заменит в главной линейке вторую позицию, которую сейчас занимает iPhone модели Plus.