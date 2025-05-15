Зміни від Samsung

Південнокорейська компанія може зробити несподіваний хід, випускаючи тонкі смартфони Edge замість моделі Plus. Це може відбутися вже з наступного року – замість Galaxy S26+ вийде Galaxy S26 Edge, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Elec.

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Варто зазначити, що перше покоління пристрою, представлене цього тижня, зустріли доволі стримано. Великого ажіотажу не було помітно, хоча варто зазначити, що смартфон пропонує чудові характеристики при набагато тоншому корпусі. Тож незрозуміло, наскільки виправданою буде заміна Plus на Edge.

Обидва смартфони мають ідентичну діагональ дисплея та подібні габарити, хоча Edge помітно тонший. При цьому Edge дорожчий на 100 доларів, але оснащений камерою з 200-мегапіксельним сенсором – таким самим, як у версії Ultra.

Ключова різниця між двома моделями полягає в автономності: Galaxy S25 Edge має значно менший акумулятор, що викликає занепокоєння в користувачів. На фоні гірших результатів Samsung за тривалістю роботи без підзарядки у порівнянні з конкурентами, це виглядає як крок назад.

У звіті також йдеться про те, що компанія вже працює над "тонкою" моделлю наступного покоління. Але її доля напряму залежить від того, як покажуть себе продажі та сприйняття Galaxy S25 Edge. Якщо пристрій не виправдає очікувань, друге покоління може або не з’явитися взагалі, або не отримає статусу повноцінної заміни для Galaxy S26+.

Зазначимо, що Apple також готується випустити тонкий смартфон і зробить це, ймовірно, восени. Згідно з наявними чутками, iPhone 17 Air теж замінить у головній лінійці другу позицію, яку наразі займає iPhone моделі Plus.