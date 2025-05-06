Новий графік iPhone

Запуски кожного покоління iPhone в основному відбуваються у вересні, коли компанія представляє відразу чотири моделі: найпростішу, Plus (цього року буде Air), а також Pro і Pro Max. Кожні кілька років навесні нам також показують бюджетний iPhone. Раніше він продавався під брендом "SE", а цього року вийшов під назвою iPhone 16e. Згідно зі свіжим прогнозом відомого аналітика Мінг-Чі Куо, американський виробник може змінити спосіб запуску своїх смартфонів таким чином, щоб преміум-пристрої з'являлися у другому півріччі, як зазвичай, а дешевші моделі, включаючи звичайний iPhone, – у першому півріччі, повідомляє 24 Канал.

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Інсайдер опублікував можливий план запусків Apple на наступні два з половиною роки. Очікується, що цього року змін поки не буде, тому у вересні 2025 року вийдуть нові iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air та iPhone 17, а потім iPhone 17e у першій половині 2026 року.

Однак надалі все піде за новим графіком. iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Air і перший iPhone Foldable вийдуть восени 2026 року.

Але базовий iPhone 18, а також iPhone 18e, які не належать до категорії Pro, вийдуть на ринок у першій половині 2027 року.

Друга половина 2027 року зарезервована для iPhone Foldable 2 (виробництво вже почалося), iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro та iPhone 19 Slim. Куо зазначив, що iPhone 19 Air матиме більший дисплей, ніж його попередник.

Враховуючи невелику кількість смартфонів у своєму портфоліо порівняно з армією Android, Apple обмежилася однією подією для iPhone на рік, щоб представляти свої останні оновлення. Майбутня зміна маркетингової стратегії може бути пов'язана з такими факторами, як інтенсивна конкуренція, особливо в Китаї.

Apple зможе скоротити ринковий розрив зі своїми конкурентами, які зазвичай випускають нові моделі в першому півріччі. Samsung, один з найбільших конкурентів Apple, також має подвійний графік запуску пристроїв Galaxy. Південнокорейський гігант випускає флагманську серію S на початку року, а потім нові складані пристрої в липні та серпні.

Через інтенсивну конкуренцію Apple потрібно пропонувати більше моделей iPhone. Запуск їх усіх у другому півріччі ризикує розмити маркетингові зусилля. Наприклад, зростаюча частка поставок серії Pro відтісняє на другий план бюджетні моделі,

– каже Куо.

Поки що невідомо, як розгортатимуться події, бо сама компанія не робила з цього приводу ніяких заяв. Навряд чи ми дізнаємося про це до осені 2026 року, коли новий імовірний графік може бути впроваджений. Якщо Apple дійсно піде на такі зміни, то вона, ймовірно, просто поставить нас перед фактом, а не робитиме попередні анонси.