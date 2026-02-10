Samsung хочет возродить забытую функцию из камеры Galaxy S9

Samsung рассматривает возможность возвращения переменной диафрагмы в камерах своих флагманских смартфонов. Эту технологию компания уже использовала в Galaxy S9, но впоследствии отказалась от нее. Новый интерес к решению может быть связан с планами Apple для будущих iPhone.

Samsung была одной из первых компаний на рынке Android, которая внедрила переменную диафрагму в смартфоне. Эта функция дебютировала в Galaxy S9 у 2018 году, однако из-за ограниченной пользы в повседневном использовании компания отказалась от нее менее чем за два года. Об этом пишет Android Police.

Почему Samsung снова думает о переменной диафрагме?

Теперь интерес к технологии снова появился. По данным корейского издания ET News, Samsung обратилась к нескольким поставщикам модулей камер с запросом на подготовку системы с переменной диафрагмой. Разработка находится на ранней стадии, однако источники утверждают, что компания серьезно настроена применить это решение.

Переменная диафрагма давно используется в зеркальных камерах. Она позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор. В темных условиях диафрагма открывается шире для лучшей светочувствительности, а при ярком освещении – сужается, что помогает улучшить резкость и динамический диапазон.

Впрочем, в смартфонах такая технология имеет ограниченный эффект из-за небольшого размера сенсора. Именно это и стало одной из причин, почему переменная диафрагма так и не стала массовым решением на рынке.

Ранее Xiaomi применила переменную диафрагму в основной камере Xiaomi 14 Ultra с сенсором формата 1 дюйм, но уже в следующем поколении отказалась от нее. Кроме сомнительной пользы, такая система требует больше внутреннего пространства и увеличивает себестоимость смартфона. Аналогичные решения в свое время использовали Samsung и Huawei еще в 2019 году.

В последние годы Samsung почти не обновляла аппаратную часть камер в своих флагманских Ultra-моделях. По предварительным данным, Galaxy S26 Ultra получит более широкую диафрагму f/1.5 для улучшения съемки в условиях низкого освещения, но сохранит тот же 200-мегапиксельный основной сенсор. Утечки также указывают, что этот сенсор могут использовать и во флагмане 2027 года.

Если Samsung все же решит вернуть переменную диафрагму в Galaxy S26 Ultra, это решение, вероятно, будет продиктовано не столько технологическими преимуществами, сколько действиями Apple. Ранее появлялась информация, что iPhone 18 Pro может получить аналогичную функцию в основной камере, и Samsung традиционно внимательно следит за такими шагами конкурента.