Samsung представила SmartTag3, который работает с iPhone и значительно дольше держит заряд

Samsung обновила свой трекер для поиска вещей, сделав его более компактным и выносливым. SmartTag3 получил несколько новых функций, а главное изменение касается совместимости со смартфонами.

Компания Samsung представила SmartTag3 – новое поколение компактного трекера для поиска потерянных вещей. Предыдущая модель SmartTag2 вышла около трех лет назад, а теперь производитель существенно изменил концепцию устройства. Об этом пишет GSMarena.

Что изменилось в Samsung SmartTag3?

Главная новая функция SmartTag3 – поддержка iPhone. Это первое поколение SmartTag, которое работает одновременно с устройствами на Android и iOS. Ранее возможности трекеров Samsung были гораздо теснее связаны с экосистемой Galaxy.

Кроссплатформенность может пригодиться семьям, где используются смартфоны разных производителей. Например, владелец Android может прикрепить SmartTag3 к чемодану, а член семьи с iPhone также сможет пользоваться трекером. В то же время Samsung изменила конструкцию устройства. Встроенного кольца для ключей, которое было в первых двух поколениях, больше нет.

SmartTag3 стал меньше и легче

Отказ от встроенного крепления позволил Samsung уменьшить корпус. SmartTag3 примерно на 35% меньше и на 33% легче, чем SmartTag2.

Для крепления к ключам, рюкзаку или другим предметам пользователям понадобятся специальные силиконовые чехлы с петлей. В то же время более компактный корпус имеет практическое преимущество – трекер проще спрятать внутри предмета.

Это может быть особенно удобно для чемоданов. Например, SmartTag3 можно поместить в специальный внутренний карман, не занимая дополнительного места и не создавая выступов на корпусе. Несмотря на меньшие размеры, Samsung удалось увеличить дальность действия беспроводных технологий.

На каком расстоянии SmartTag3 может найти потерянную вещь?

Одним из главных технических изменений стала поддержка Bluetooth 6.0 Channel Sounding. В режиме Compass View смартфон может получать информацию не только о расстоянии до SmartTag3, но и о направлении, в котором находится трекер.

Максимальная заявленная дальность для такого определения составляет до 60 метров. Это в три раза больше, чем у предыдущего поколения. Если смартфон поддерживает UWB, на небольшом расстоянии система может использовать эту технологию для более точного определения местоположения трекера.

Сам SmartTag3 также работает через Galaxy Find Network. По данным Samsung, сеть охватывает около 900 миллионов совместимых устройств по всему миру. Если одно из них обнаружит потерянный SmartTag3, оно может передать информацию о его местонахождении владельцу. В устройстве также сохранился NFC. Когда владелец переводит SmartTag3 в режим Lost Mode, человек, нашедший вещь, может отсканировать метку смартфоном и увидеть контактные данные или короткую сообщение от владельца.

Новые функции помогают следить за вещами

Samsung добавила несколько инструментов для автоматического контроля за перемещением предметов.

Функция Place Notification может уведомлять, когда предмет со SmartTag3 покидает или входит в обозначенную на карте зону. Это можно использовать, например, для контроля за домашними животными или автоматизации умного дома.

Movement Detection Alert сообщает о перемещении предмета. Left Behind Alert работает по противоположному принципу – предупреждает пользователя, если он отошел от вещи, оставив ее позади.

Еще одна возможность – "Location History". Она позволяет просмотреть маршрут, по которому перемещался предмет. Корпус SmartTag3 имеет защиту по стандарту IP67. Это означает, что устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Обычный дождь и загрязнения при использовании в городе не должны стать проблемой.

SmartTag3 также интегрирован с системой управления устройствами умного дома SmartThings. Встроенная кнопка трекера может использоваться для запуска определенных сценариев автоматизации.

Сколько работает Samsung SmartTag3 без замены батареи?

Несмотря на более компактный корпус, Samsung увеличила автономность устройства.

SmartTag3 работает от стандартной батарейки-таблетки и может функционировать до 550 дней. Для сравнения: SmartTag2 обеспечивал до 500 дней работы. Таким образом, заявленное время автономной работы увеличилось примерно на 10%.

Если активировать режим энергосбережения (Power Saving Mode), срок работы можно увеличить до 790 дней – это более двух лет. В SmartTag2 аналогичный режим обеспечивал до 700 дней работы.

Samsung SmartTag3 сначала появится в Южной Корее 7 октября. После этого компания планирует выпустить устройство в США, а в следующем году расширить его доступность на другие рынки. Трекер будет доступен в двух цветах – черном и белом.