Компанія Samsung представила SmartTag3 – нове покоління компактного трекера для пошуку загублених речей. Попередня модель SmartTag2 вийшла близько трьох років тому, а тепер виробник суттєво змінив концепцію пристрою. Про це пише GSMarena.

Що змінилося у Samsung SmartTag3?

Головна нова функція SmartTag3 – підтримка iPhone. Це перше покоління SmartTag, яке працює одночасно з пристроями на Android та iOS. Раніше можливості трекерів Samsung були значно тісніше пов'язані з екосистемою Galaxy.

Кросплатформність може стати корисною для сімей, де використовуються смартфони різних виробників. Наприклад, власник Android може прикріпити SmartTag3 до валізи, а член сім'ї з iPhone також зможе користуватися трекером. Водночас Samsung змінила конструкцію пристрою. Вбудованого кільця для ключів, яке було у перших двох поколіннях, більше немає.

SmartTag3 став меншим і легшим

Відмова від вбудованого кріплення дозволила Samsung зменшити корпус. SmartTag3 приблизно на 35% менший і на 33% легший за SmartTag2.

Для кріплення до ключів, рюкзака чи інших предметів користувачам знадобляться спеціальні силіконові чохли з петлею. Водночас компактніший корпус має практичну перевагу – трекер простіше сховати всередині предмета.

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Це може бути особливо зручно для валіз. Наприклад, SmartTag3 можна розмістити у спеціальній внутрішній кишені, не займаючи додаткового простору та не створюючи виступів на корпусі. Попри менші розміри, Samsung змогла збільшити дальність роботи бездротових технологій.

Як далеко SmartTag3 може знайти загублену річ?

Однією з головних технічних змін стала підтримка Bluetooth 6.0 Channel Sounding. У режимі Compass View смартфон може отримувати інформацію не лише про відстань до SmartTag3, а й про напрямок, у якому розташований трекер.

Максимальна заявлена дальність для такого визначення становить до 60 метрів. Це втричі більше, ніж у попереднього покоління. Якщо смартфон підтримує UWB, на невеликій відстані система може використовувати цю технологію для точнішого визначення місця розташування трекера.

Сам SmartTag3 також працює через Galaxy Find Network. За даними Samsung, мережа охоплює близько 900 мільйонів сумісних пристроїв по всьому світу. Якщо один із них виявить загублений SmartTag3, він може передати інформацію про його місцезнаходження власнику. У пристрої також залишився NFC. Коли власник переводить SmartTag3 у режим Lost Mode, людина, яка знайшла річ, може просканувати мітку смартфоном і побачити контактні дані або коротке повідомлення від власника.

Нові функції допомагають стежити за речами

Samsung додала кілька інструментів для автоматичного контролю за переміщенням предметів.

Функція Place Notification може повідомляти, коли предмет із SmartTag3 залишає або входить у визначену на карті область. Це можна використовувати, наприклад, для контролю за домашніми тваринами або автоматизації розумного будинку.

Movement Detection Alert повідомляє про переміщення предмета. Left Behind Alert працює за протилежним принципом – попереджає користувача, якщо він відійшов від речі, залишивши її позаду.

Ще одна можливість – Location History. Вона дозволяє переглянути маршрут, яким переміщувався предмет. Корпус SmartTag3 має захист за стандартом IP67. Це означає, що пристрій витримує занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин. Звичайний дощ і забруднення під час використання в місті не повинні стати проблемою.

SmartTag3 також інтегрований із системою керування пристроями розумного дому SmartThings. Вбудована кнопка трекера може використовуватися для запуску певних сценаріїв автоматизації.

Скільки працює Samsung SmartTag3 без заміни батареї?

Незважаючи на компактніший корпус, Samsung збільшила автономність пристрою.

SmartTag3 працює від стандартної батарейки-таблетки та може функціонувати до 550 днів. Для порівняння, SmartTag2 забезпечував до 500 днів роботи. Таким чином, заявлений час автономності збільшився приблизно на 10%.

Якщо активувати Power Saving Mode, термін роботи можна збільшити до 790 днів – це понад два роки. У SmartTag2 аналогічний режим забезпечував до 700 днів роботи.

Samsung SmartTag3 спочатку з'явиться у Південній Кореї 7 жовтня. Після цього компанія планує випустити пристрій у США, а наступного року розширити його доступність на інші ринки. Трекер буде доступний у двох кольорах – чорному та білому.