Сумасшедшие деньги: 5 самых дорогих машин, которые продали на автомобильной неделе в Монтерее

Среди событий, составляющих Монтерейскую автомобильную неделю, особое место занимают традиционные аукционы, в которых участвуют одни из самых дорогих, редких и роскошных автомобилей. Вот несколько таких, которые в этом году ушли с молотка за миллионы долларов.

Самые дорогие автомобили Монтерейской автомобильной недели

Машины, которые обычно продают на этих аукционах, как правило, имеют длинную предысторию, которая обеспечивает им их высокую стоимость. Это могут быть машины, созданные еще десятилетия назад, а затем отреставрированы до первоначального вида. Так же спросом пользуются современные спорткары, способные разгоняться до сотен километров в час.

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Ferrari F50. Год выпуска: 1995. Цена: 5 505 000 долларов.



Ferrari F50 / Фото RM Sothebys

Этот F50 – 47-й из 349 когда-либо построенных, и один из 55 оригинальных F50, поставленных в США. Пробег на одометре – 8 556 миль, и он находится в отличном состоянии.

В прошлом году этот автомобиль стал платиновым победителем на Cavallino Classic Palm Beach, имеет сертификат Ferrari Classiche и оригинальные книги.

Ferrari 250 GT LWB California Spider. Год выпуска: 1959. Цена: 5 615 000 долларов.



Ferrari 250 GT LWB California Spider / Фото RM Sothebys

Этот автомобиль был использован в итальянском фильме 1967 года "Синьор Дольчи" (Le Dolci Signore) и является 19-м из 50-ти длиннобазных автомобилей, когда-либо построенных. Он имеет двигатель с одинаковыми номерами и сохраняет заводскую комбинацию цветов Nero над Rosso.

Ferrari 410 Sport Spider. Год выпуска: 1955. Цена: 12 985 000 долларов.



Ferrari 410 Sport Spider / Фото RM Sothebys

Это единственный автомобиль, который стал прототипом для автомобилей 410 Sport Scuderia Ferrari Works. Автогонщик Кэррол Шелби привел его к победе на гонках в Палм-Спрингс в 1956 году. Машина сохранила свой оригинальный двигатель.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider. Год выпуска: 1938. Цена 14 030 000 долларов.



Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider / Фото Gooding & Company

Этот замечательный экземпляр – один из всего пяти известных по всему миру. Он имеет длинные шасси, рядный 8-цилиндровый двигатель с двойным наддувом мощностью 180 лошадиных сил и 4-ступенчатую механическую коробку передач.

Это был первый случай, когда Alfa Romeo 8C 2900B Lungo был выставлен на публичный аукцион.

Ferrari 250 GT SWB California Spider. Год выпуска: 1960. Цена: 17 055 000 долларов.



Ferrari 250 GT SWB California Spider / Фото RM Sothebys

Этот маленький кабриолет был самым дорогим лотом, проданным во время Монтерейской автомобильной недели. Это первый в истории Ferrari 250 GT SWB California Spider, который был представлен на Женевском автосалоне 1960 года. Он считается лучшим и самым важным из имеющихся 250 GT SWB California Spider. До этого аукциона он никогда не выставлялся на продажу и имеет оригинальный цвет поставки. Также в комплекте – заводской двигатель, предназначен для соревнований, закрытые фары и съемная жесткая крыша.

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