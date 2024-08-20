Что случилось

Сначала в TikTok начало распространяться видео с пожаром. Многие в комментариях пытались идентифицировать автомобиль, что горел, но некоторые сразу поняли, что это был Ford Probe Ghia Concept, который выезжал из Пеббл-Бич.

Смотрите также Полиция остановила 9 роскошных спорткаров, когда те направлялись на автомобильный фестиваль

Через некоторое время владелец автомобиля, компания Scott Grundfor, которая также публиковала информацию о машине в течение выходных, подтвердила его уничтожение, опубликовав фотографии последствий.

Что осталось после пожара / Фото Scott Grundfor Company

С глубокой печалью и тяжелым сердцем мы потеряли наш прототип Ford Ghia Probe I 1979 года в аварии на шоссе в конце дня в воскресенье после того, как показали автомобиль на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич,

– говорится в заметке.

Член команды, который был за рулем грузовика, остался невредимым.

Хотя нет никаких подробностей о том, что именно произошло или что вызвало пожар, в сообщении говорится о том, что действия водителя помогли предотвратить распространение огня на окружающие леса.

Что мы знаем об этом концепткаре

Probe Ghia – лишь один из серии концептов Probe, созданных компанией Ford во время сотрудничества с Ghia в середине и в конце 1970-х годов.

Он был впервые показан на автосалоне во Франкфурте-на-Майне.

Его футуристический (на тот момент) дизайн демонстрировал ряд аэродинамических особенностей, направленных на повышение топливной эффективности.



Ford Ghia Probe Concept / Фото Scott Grundfor Company

Концепт был построен на той же платформе Fox, что и Mustang, и оснащался четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Ford продолжал показывать концепты Probe в начале 1980-х до 1985 года, за три года до выхода серийной версии Probe на рынок в 1988 году.



Ford Ghia Probe Concept / Фото Scott Grundfor Company

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.