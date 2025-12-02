Четыре самых дешевых электромобиля, которые можно купить в 2025 году

Электромобили становятся доступнее, а стоимость владения со временем уменьшается благодаря более дешевому обслуживанию и отсутствию расходов на топливо. Несмотря на разницу между брендами и классами, на рынке есть несколько наиболее бюджетных моделей. Мы собрали четыре самые дешевые EV, доступные сегодня, с их характеристиками и особенностями.

Электрокары традиционно считаются более экономными: не требуют масла для двигателя, не имеют выбросов и требуют минимального техобслуживания. Но, как и в случае с бензиновыми авто, разница между брендами может быть значительной. Несмотря на то, что Tesla или Mercedes-Benz остаются премиальными по цене, существуют более доступные варианты электромобилей, предлагающих достойный запас хода и современные функции. Ниже – четыре самые дешевые EV, которые можно купить прямо сейчас. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Какие электромобили сейчас самые доступные и что они предлагают?

2026 Nissan Leaf EV – от 29,990 долларов. Обновленный Nissan Leaf 2026 года получил современный дизайн с понятными формами, акцентной оптикой и новыми колесами. Однако главное преимущество – это запас хода: по оценкам EPA, от 259 до 303 миль на одном заряде. В салоне – тихая езда и приятное оформление, соответствующее уровню современных электрокаров.

Базовая комплектация S+ стартует с 29,990 долларов. Версия SV+ стоит от 34,230 долларов и имеет 18-дюймовые колеса и два 14,3-дюймовые экраны в салоне. Топовый Platinum+ (38,990 долларов) добавляет 19-дюймовые диски, затемненную панорамную крышу и аудиосистему Bose.

Модель получила оценку 9/10 от Car & Driver и демонстрирует значительные улучшения по сравнению с предшественниками. Однако это последний год производства Leaf – Nissan переходит на новое поколение электромобилей Ariya.

Фото Nissan

2025 Hyundai Kona Electric – от 32,975 доллара. Hyundai Kona Electric остается одним из самых привлекательных бюджетных предложений. Запас хода составляет 200–261 милю в зависимости от версии (EPA). Это немного для дальних поездок, но более чем достаточно для ежедневных поездок по городу.

Базовая SE обойдется от 32,975 долларов. Варианты варьируются до 41,150 долларов за Limited. Старшие комплектации предлагают подогрев сидений, кожаный руль, сиденья с электрорегулировкой, roof rails, премиальное Bose-аудио (N Line) и обзорную систему 360° (Limited).

В салоне – атмосферная подсветка и интерьер с футуристическими акцентами. Минус – немного меньший багажник по сравнению с бензиновой версией. Дизайн модели отличается агрессивной передней частью, нетипичной для EV решеткой и яркими цветами, включая неоновый Neoteric Yellow. В рейтинге Car & Driver Kona Electric получила 8/10.

Фото Hyundai

2025 Chevrolet Equinox EV – от 33,600 долларов. Из-за паузы производства Chevrolet Bolt до 2027 года роль доступного EV бренда переходит к Equinox EV. Это отдельная модель, не копия бензинового Equinox. Запас хода – до 319 миль (EPA) в версии с передним приводом. Одна из ключевых функций – система Super Cruise для езды без рук на трассе.

Базовый LT1 стартует с 33,600 долларов. LT2 – от 41,900 долларов с LED-панелью спереди, беспроводной зарядкой и подогревом сидений и руля. Топовый RS – от от 43,400 долларов, предлагает 17,7-дюймовый дисплей и 21-дюймовые колеса.

Авто предлагает вместительный багажник (до 57 кубических футов со сложенными сиденьями), хоть и меньше бензиновых версий. В целом это практичный электрокроссовер, который выглядит почти как обычный авто, что может понравиться тем, кто не хочет слишком "футуристического" дизайна. Оценка Car & Driver – 8.5/10.

Фото Chevrolet

2025 Toyota bZ4X – от 37,070 долларов. Toyota bZ4X создана для городского пользования и коротких междугородних поездок. Запас хода – от 222 до 252 миль (EPA). Модель предлагает опции с передним или полным приводом, а общий дизайн перекликается с Subaru Solterra, но имеет эффектную двухцветную стилистику.

Базовая комплектация bZ4X XLE стоит от 37,070 долларов. Версия Nightshade (40,420 долларов) отличается темными элементами экстерьера, а Limited (41,800 долларов) добавляет систему автоматической парковки, камеру 360° и премиальные опции вроде JBL-аудио и подогрева сидений.

Car & Driver дал модели 7.5/10 и отметил ее маневренность в городе. Все версии оснащены 12-дюймовым тачскрином и поддерживают Android Auto и Apple CarPlay. Особого внимания заслуживает Nightshade – с затемненной крышей, ручками и 20-дюймовыми дисками.

Фото Toyota