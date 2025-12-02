Чотири найдешевші електромобілі, які можна купити у 2025 році

Електромобілі стають доступнішими, а вартість володіння з часом зменшується завдяки дешевшому обслуговуванню та відсутності витрат на пальне. Попри різницю між брендами та класами, на ринку є кілька найбільш бюджетних моделей. Ми зібрали чотири найдешевші EV, доступні сьогодні, з їхніми характеристиками та особливостями.

Електрокари традиційно вважаються економнішими: не потребують мастила для двигуна, не мають викидів та вимагають мінімального техобслуговування. Але, як і у випадку з бензиновими авто, різниця між брендами може бути значною. Попри те, що Tesla чи Mercedes-Benz лишаються преміальними за ціною, існують більш доступні варіанти електромобілів, що пропонують гідний запас ходу та сучасні функції. Нижче – чотири найдешевші EV, які можна купити просто зараз. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Які електромобілі зараз найдоступніші та що вони пропонують?

2026 Nissan Leaf EV – від 29,990 доларів. Оновлений Nissan Leaf 2026 року отримав сучасніший дизайн зі зрозумілими формами, акцентною оптикою та новими колесами. Проте головна перевага – це запас ходу: за оцінками EPA, від 259 до 303 миль на одному заряді. У салоні – тиха їзда та приємне оформлення, що відповідає рівню сучасних електрокарів.

Базова комплектація S+ стартує з 29,990 доларів. Версія SV+ коштує від 34,230 доларів і має 18-дюймові колеса та два 14,3-дюймові екрани у салоні. Топовий Platinum+ (38,990 доларів) додає 19-дюймові диски, затемнений панорамний дах та аудіосистему Bose.

Модель отримала оцінку 9/10 від Car & Driver і демонструє значні покращення порівняно з попередниками. Однак це останній рік виробництва Leaf – Nissan переходить на нове покоління електромобілів Ariya.

Фото Nissan

2025 Hyundai Kona Electric – від 32,975 долара. Hyundai Kona Electric залишається однією з найбільш привабливих бюджетних пропозицій. Запас ходу становить 200–261 милю залежно від версії (EPA). Це небагато для далеких поїздок, але більше ніж достатньо для щоденних поїздок містом.

Базова SE обійдеться від 32,975 доларів. Варіанти варіюються до 41,150 доларів за Limited. Старші комплектації пропонують підігрів сидінь, шкіряне кермо, сидіння з електрорегулюванням, roof rails, преміальне Bose-аудіо (N Line) та оглядову систему 360° (Limited).

У салоні – атмосферне підсвічування та інтерʼєр із футуристичними акцентами. Мінус – трохи менший багажник порівняно з бензиновою версією. Дизайн моделі вирізняється агресивною передньою частиною, нетиповою для EV решіткою та яскравими кольорами, включно з неоновим Neoteric Yellow. У рейтингу Car & Driver Kona Electric отримала 8/10.

Фото Hyundai

2025 Chevrolet Equinox EV – від 33,600 доларів. Через паузу виробництва Chevrolet Bolt до 2027 року роль доступного EV бренду переходить до Equinox EV. Це окрема модель, не копія бензинового Equinox. Запас ходу – до 319 миль (EPA) у версії з переднім приводом. Одна з ключових функцій – система Super Cruise для їзди без рук на трасі.

Базовий LT1 стартує з 33,600 доларів. LT2 – від 41,900 доларів з LED-панеллю спереду, бездротовою зарядкою та підігрівом сидінь і керма. Топовий RS – від 43,400 доларів, пропонує 17,7-дюймовий дисплей та 21-дюймові колеса.

Авто пропонує місткий багажник (до 57 кубічних футів зі складеними сидіннями), хоч і менший за бензинові версії. У цілому це практичний електрокросовер, який виглядає майже як звичайний авто, що може сподобатися тим, хто не хоче надто "футуристичного" дизайну. Оцінка Car & Driver – 8.5/10.

Фото Chevrolet

2025 Toyota bZ4X – від 37,070 доларів. Toyota bZ4X створена для міського користування та коротких міжміських поїздок. Запас ходу – від 222 до 252 миль (EPA). Модель пропонує опції з переднім або повним приводом, а загальний дизайн перегукується із Subaru Solterra, але має ефектнішу двоколірну стилістику.

Базова комплектація bZ4X XLE коштує від 37,070 доларів. Версія Nightshade (40,420 доларів) вирізняється темними елементами екстерʼєру, а Limited (41,800 доларів) додає систему автоматичного паркування, камеру 360° та преміальні опції на кшталт JBL-аудіо та підігріву сидінь.

Car & Driver дав моделі 7.5/10 і відзначив її маневровість у місті. Усі версії оснащені 12-дюймовим тачскрином і підтримують Android Auto та Apple CarPlay. Особливої уваги заслуговує Nightshade – із затемненим дахом, ручками та 20-дюймовими дисками.

Фото Toyota