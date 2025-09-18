В нашем небе происходит редкое сближение трех космических объектов
- В эти дни в небе можно наблюдать сближение Луны, Венеры и звезды Регул, которые образуют небесное трио.
- Украинцы могут увидеть только сближение Венеры и Регула из-за дневного освещения, которое мешает наблюдать Луну рядом с ними.
На днях происходит особое событие: самая яркая планета нашего неба Венера и звезда Регул приблизились друг к другу на минимальное расстояние. Это зрелище можно будет наблюдать невооруженным глазом. Но в некоторые периоды дня они все становится еще интереснее, когда к ним присоединяется убывающая Луна.
Что именно можно увидеть на небе?
Зрелище очень зависит от того, где именно вы находитесь на планете. Например, в США 19 сентября примерно за 90 минут до восхода Солнца, низко над горизонтом можно будет увидеть три ярких объекта, собравшихся вместе. Это будут убывающий серп Луны, планета Венера и Регул – самая яркая звезда в созвездии Льва. Расстояние между каждым из объектов составит всего пол градуса, что меньше ширины мизинца, если держать его на вытянутой руке. Но украинцам повезло чуть меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на In-The-Sky.org.
Хотя все три объекта будут казаться близкими, они будут иметь разную яркость:
- Луна, очевидно, будет самой заметной. Она будет освещена лишь на 5-6%, но наблюдатели смогут увидеть явление, известное как "пепельный свет" – слабое свечение темной части лунного диска, вызванное отражением солнечного света от Земли с последующим попаданием этого блика обратно на Луну.
- За ней будет следовать ослепительная Венера.
- Регул же будет сиять в 110 раз тусклее, чем Венера, но все еще будет виден невооруженным глазом.
Вид этого небесного трио меняется в зависимости от места наблюдения. В некоторых регионах планеты объекты образуют почти идеальную прямую линию. В других местах они сформируют фигуру, похожую на треугольник или даже "смайлик", где Венера и Регул будут "глазами", а серп Луны – "улыбкой".
А в некоторых местах они вообще не покажутся рядом, поскольку сближение всех трех происходит днем, когда яркое Солнце блокирует весь свет звезд. В Украине сближение происходит именно днем. Например, 19 сентября это произойдет примерно после 14 часов.
Покрытие Венеры Луной
Во время этого сближения произойдет явление, которое астрономы называют "покрытием" или "окультацией" – когда один объект, больший, проходит перед другим, меньшим, закрывая его собой. В этом случае Луна перекроет собой Венеру на некоторое время.
- Особенно хорошо окультация будет видима жителям Канады, Гренландии и США.
- Еще лучше она могла бы быть видима в Европе и Северной Африке. Однако, у нас покрытие начинается в 15:19 (во Львове) и заканчивается в 16:27, но в это время все еще будет светить Солнце.
Это изображение показывает территорию, где можно будет наблюдать окультацию, покрытия Венеры Луной / Фото In-The-Sky.org
Что же досталось украинцам?
Сейчас в Украине мы можем наблюдать только сближение Венеры и звезды Регул, которые остаются на нашем небе рядом друг с другом в течение всего дня. Поэтому вы можете наблюдать за ними до рассвета или после захода Солнца.
Луна же сейчас будет восходить далеко от этой пары, а приближаться к ним на нашем небе только в светлое время суток. Не стоит пытаться увидеть их в бинокль или телескоп, поскольку Солнце в это время также находится достаточно близко. Даже кратковременный взгляд на Солнце через такой прибор может привести к травмированию глаз.
Обратите внимание. Несмотря на видимую близость, космические тела на самом деле находятся на огромном расстоянии друг от друга. Луна расположена в 385 тысячах километров от Земли, Венера – в 12 световых минутах, а звезда Регул – в 78 световых годах.
Как найти объекты на небе?
Вот несколько инструментов, которые помогут вам найти Венеру и Регул в любое время суток:
- Сервис Time and Date имеет интерактивный инструмент, который позволяет установить дату, которую вы хотите просмотреть, показывая время восхода и захода каждой планеты, где на небе их можно увидеть, и насколько сложно их будет увидеть.
- Stellarium имеет подобный инструмент, который показывает положение всех планет.
- Sky Tonight – это бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.
- Кроме того, аналогичные бесплатные функции имеет Star Walk 2. Доступно как для iOS, так и для Android. Открывайте приложение, предоставьте разрешение к камере и геолокации и наведите камеру на небо. Для начала работы нажмите на пиктограмму компаса слева, она откалибрует положение. Функция дополненной реальности покажет вам, где сейчас каждая планета, а кнопка поиска позволит найти "Regulus" (Регул), "Venus" (Венеру) или "Moon" (Луну).