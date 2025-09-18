Цими днями відбувається особлива подія: найяскравіша планета нашого неба Венера і зоря Регул наблизились одна до одної на мінімальну відстань. Це видовище можна буде спостерігати неозброєним оком. Але в деякі періоди дня вони все стає ще цікавішим, коли до них приєднується спадаючий Місяць.

Що саме можна побачити на небі?

Видовище дуже залежить від того, де саме ви перебуваєте на планеті. Наприклад, у США 19 вересня приблизно за 90 хвилин до сходу Сонця, низько над горизонтом можна буде побачити три яскраві об'єкти, що зібралися разом. Це будуть спадаючий серп Місяця, планета Венера та Регул – найяскравіша зоря у сузір'ї Лева. Відстань між кожним з об'єктів становитиме всього пів градуса, що менше за ширину мізинця, якщо тримати його на витягнутій руці. Але українцям пощастило трохи менше, пише 24 Канал з посиланням на In-The-Sky.org.

Хоча всі три об'єкти здаватимуться близькими, вони матимуть різну яскравість:

Місяць, очевидно, буде найпомітнішим. Він буде освітлений лише на 5-6%, але спостерігачі зможуть побачити явище, відоме як "попелясте світло" – слабке світіння темної частини місячного диска, викликане відбиттям сонячного світла від Землі з подальшим потраплянням цього відблиску назад на Місяць.

За ним слідуватиме сліпуча Венера.

Регул же сяятиме у 110 разів тьмяніше, ніж Венера, але все ще буде видимий неозброєним оком.

Вигляд цього небесного тріо змінюється залежно від місця спостереження. У деяких регіонах планети об'єкти утворять майже ідеальну пряму лінію. В інших місцях вони сформують фігуру, схожу на трикутник або навіть "смайлик", де Венера та Регул будуть "очима", а серп Місяця – "посмішкою".

А в деяких місцях вони взагалі не покажуться поряд, оскільки зближення всіх трьох відбувається вдень, коли яскраве Сонце блокує все світло зірок. В Україні зближення відбувається саме вдень. Наприклад, 19 вересня це станеться приблизно після 14 години.

Покриття Венери Місяцем

Під час цього зближення відбудеться явище, яке астрономи називають "покриттям" або "окультацією" – коли один об'єкт, більший, проходить перед іншим, меншим, закриваючи його собою. У цьому випадку Місяць перекриє собою Венеру на деякий час.

Особливо добре окультація буде видима мешканцям Канади, Гренландії та США.

Ще краще вона могла би бути видима в Європі та Північній Африці. Однак, у нас покриття починається о 15:19 (у Львові) і закінчується о 16:27, але в цей час усе ще світитиме Сонце.



Це зображення показує територію, де можна буде спостерігати окультацію, покриття Венери Місяцем / Фото In-The-Sky.org

Що ж дісталось українцям?

Наразі в Україні ми можемо спостерігати лише зближення Венери та зорі Регул, які залишаються на нашому небі поряд одне з одним протягом усього дня. Тому ви можете спостерігати за ними до світанку або після заходу Сонця.

Місяць же зараз сходитиме далеко від цієї пари, а наближатиметься до них на нашому небі лише в світлий час доби. Не варто намагатися побачити їх у бінокль чи телескоп, оскільки Сонце в цей час також знаходиться досить близько. Навіть короткочасний погляд на Сонце через такий прилад може призвести до травмування очей.

Зверніть увагу. Попри видиму близькість, космічні тіла насправді перебувають на величезній відстані одне від одного. Місяць розташований за 385 тисяч кілометрів від Землі, Венера – за 12 світловими хвилинами, а зірка Регул – за 78 світлових років.

Як знайти об'єкти на небі?

