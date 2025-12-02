Укр Рус
2 декабря, 22:32
2

В работе ChatGPT произошел массовый сбой

Сергей Попович
Основні тези
  • В ChatGPT произошел массовый сбой, который затронул пользователей по всему миру.
  • Сбой начался около 21:30 по Киеву, но через 15-20 минут сервис начал восстанавливаться.

В работе ChatGPT 2 декабря наблюдается сбой. Сервис перестал работали у пользователей по всему миру.

Это произошло около 21:30 по Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Downdetector.

Что известно о сбое в работе ChatGPT?

ChatGPT от OpenAI демонстрирует массовый сбой. Проблемы в работе сервиса наблюдают по всему миру.

Начало сбоев приходится на около 22:30 по Киеву. Уже через 15 – 20 минут GPT начал "отходить".


Сбой в работе GhatGPT / Скриншот с Downdetector

Предыдущая версия GPT вредила психическому здоровью

  • OpenAI обновила систему безопасности ChatGPT из-за выявленных рисков эмоциональной зависимости и опасных советов,, которые вызывали ухудшение психического здоровья пользователей.

  • Ситуацию обострили и судебные процессы. Против OpenAI подано пять исков о неправомерной смерти, в которых утверждается, что бот мог поощрять к опасным действиям.

  • Новая версия GPT-5 имеет уменьшенные эмоциональные взаимодействия и включает механизмы оповещения для родителей, а также планируется внедрение возрастной верификации.