В работе ChatGPT произошел массовый сбой
- В ChatGPT произошел массовый сбой, который затронул пользователей по всему миру.
- Сбой начался около 21:30 по Киеву, но через 15-20 минут сервис начал восстанавливаться.
В работе ChatGPT 2 декабря наблюдается сбой. Сервис перестал работали у пользователей по всему миру.
Это произошло около 21:30 по Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Downdetector.
Что известно о сбое в работе ChatGPT?
Сбой в работе GhatGPT / Скриншот с Downdetector
Предыдущая версия GPT вредила психическому здоровью
OpenAI обновила систему безопасности ChatGPT из-за выявленных рисков эмоциональной зависимости и опасных советов,, которые вызывали ухудшение психического здоровья пользователей.
Ситуацию обострили и судебные процессы. Против OpenAI подано пять исков о неправомерной смерти, в которых утверждается, что бот мог поощрять к опасным действиям.
Новая версия GPT-5 имеет уменьшенные эмоциональные взаимодействия и включает механизмы оповещения для родителей, а также планируется внедрение возрастной верификации.