В работе ChatGPT произошел массовый сбой

В работе ChatGPT 2 декабря наблюдается сбой. Сервис перестал работали у пользователей по всему миру.

Это произошло около 21:30 по Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Downdetector.

Что известно о сбое в работе ChatGPT?

ChatGPT от OpenAI демонстрирует массовый сбой. Проблемы в работе сервиса наблюдают по всему миру.

Начало сбоев приходится на около 22:30 по Киеву. Уже через 15 – 20 минут GPT начал "отходить".



Сбой в работе GhatGPT / Скриншот с Downdetector

