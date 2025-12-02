Укр Рус
Техно Штучний інтелект У роботі ChatGPT стався масовий збій
2 грудня, 22:32
2

У роботі ChatGPT стався масовий збій

Сергій Попович
Основні тези
  • У ChatGPT стався масовий збій, який торкнувся користувачів по всьому світу.
  • Збій почався близько 21:30 за Києвом, але через 15-20 хвилин сервіс почав відновлюватись.

У роботі ChatGPT 2 грудня спостерігається збій. Сервіс перестав працювали у користувачів по всьому світу.

Це сталося близько 21:30 за Києвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Downdetector.

Дивіться також OpenAI оновила ChatGPT – що вміє покращена версія чат-бота 

Що відомо про збій у роботі ChatGPT?

ChatGPT від OpenAI демонструє масовий збій. Проблеми у роботі сервісу спостерігають по усьому світу.

Початок збоїв припадає на близько 22:30 за Києвом. Вже за 15 – 20 хвилин GPT почав "відходити".


Збій у роботі GhatGPT / Скриншот з Downdetector

Попередня версія GPT шкодила психічному здоров'ю

  • OpenAI оновила систему безпеки ChatGPT через виявлені ризики емоційної залежності і небезпечних порад, що викликали погіршення психічного здоров'я користувачів.

  • Ситуацію загострили й судові процеси. Проти OpenAI подано п’ять позовів про неправомірну смерть, у яких стверджується, що бот міг заохочувати до небезпечних дій.

  • Нова версія GPT-5 має зменшені емоційні взаємодії і включає механізми сповіщення для батьків, а також планується впровадження вікової верифікації.