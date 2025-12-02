У роботі ChatGPT стався масовий збій
- У ChatGPT стався масовий збій, який торкнувся користувачів по всьому світу.
- Збій почався близько 21:30 за Києвом, але через 15-20 хвилин сервіс почав відновлюватись.
У роботі ChatGPT 2 грудня спостерігається збій. Сервіс перестав працювали у користувачів по всьому світу.
Це сталося близько 21:30 за Києвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Downdetector.
Дивіться також OpenAI оновила ChatGPT – що вміє покращена версія чат-бота
Що відомо про збій у роботі ChatGPT?
ChatGPT від OpenAI демонструє масовий збій. Проблеми у роботі сервісу спостерігають по усьому світу.
Початок збоїв припадає на близько 22:30 за Києвом. Вже за 15 – 20 хвилин GPT почав "відходити".
Збій у роботі GhatGPT / Скриншот з Downdetector
Попередня версія GPT шкодила психічному здоров'ю
OpenAI оновила систему безпеки ChatGPT через виявлені ризики емоційної залежності і небезпечних порад, що викликали погіршення психічного здоров'я користувачів.
Ситуацію загострили й судові процеси. Проти OpenAI подано п’ять позовів про неправомірну смерть, у яких стверджується, що бот міг заохочувати до небезпечних дій.
Нова версія GPT-5 має зменшені емоційні взаємодії і включає механізми сповіщення для батьків, а також планується впровадження вікової верифікації.