У сотен тысяч пользователей платформы ютуб возникли проблемы с доступом и воспроизведением видео. Это произошло ночью 16 октября.

Люди сообщают об этом на специальном сервисе Downdetector. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Ютуб упал ночью 16 октября: что произошло?

Около 2 – 3 часов ночи 16 октября 2025 года на платформе YouTube произошел, похоже, глобальный технический сбой. Он задел сотни тысяч пользователей в разных странах, о чем свидетельствуют жалобы на специальных сервисах.

Эти массовые жалобы на проблемы касаются разного. Люди не могут просматривать видео, видят сообщения об ошибках на десктопе и в приложениях. Видео неожиданно обрываются, или вообще отсутствует к ним доступ.

По данным сервиса Downdetector, более 200 тысяч пользователей в США и Европе уже сообщили о том, что страницы ютуба не загружаются. География жалоб затрагивает также Азию и Латинскую Америку.

Есть проблемы также и у связанных продуктов, таких как YouTube Music и YouTube Kids. Причины сбоя пока не известны. Технические команды работают над восстановлением доступа.

Произошел резкий скачок жалоб на работу ютуба / Скриншот с сайта Downdetector

Когда в последний раз были сбои на крупных онлайн-платформах?

Заметим, подобные массовые инциденты на ютубе случаются нечасто. Но масштаб этого существенный. Раньше такое было: