На YouTube – массовый сбой: пользователи со всего мира жалуются на проблемы с сервисом
- 16 октября 2025 года на YouTube произошел глобальный технический сбой, затронувший многие страны. Люди не могут просматривать видео и видят сообщения об ошибках.
- Более 200 тысяч пользователей в США и Европе сообщили о проблемах, жалобы также поступают из Азии и Латинской Америки. Причины сбоя пока не известны.
У сотен тысяч пользователей платформы ютуб возникли проблемы с доступом и воспроизведением видео. Это произошло ночью 16 октября.
Люди сообщают об этом на специальном сервисе Downdetector. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Ютуб упал ночью 16 октября: что произошло?
Около 2 – 3 часов ночи 16 октября 2025 года на платформе YouTube произошел, похоже, глобальный технический сбой. Он задел сотни тысяч пользователей в разных странах, о чем свидетельствуют жалобы на специальных сервисах.
Эти массовые жалобы на проблемы касаются разного. Люди не могут просматривать видео, видят сообщения об ошибках на десктопе и в приложениях. Видео неожиданно обрываются, или вообще отсутствует к ним доступ.
По данным сервиса Downdetector, более 200 тысяч пользователей в США и Европе уже сообщили о том, что страницы ютуба не загружаются. География жалоб затрагивает также Азию и Латинскую Америку.
Есть проблемы также и у связанных продуктов, таких как YouTube Music и YouTube Kids. Причины сбоя пока не известны. Технические команды работают над восстановлением доступа.
Когда в последний раз были сбои на крупных онлайн-платформах?
Заметим, подобные массовые инциденты на ютубе случаются нечасто. Но масштаб этого существенный. Раньше такое было:
4 сентября 2025 года. Google-сервисы в Восточной Европе сбоили из-за проблем в региональных дата-центрах. Пострадали более 30 стран, больше всего Болгария, Греция, Сербия, Румыния, Нидерланды и частично Германия.
12 июня 2025 года. Тогда глобальный сбой нарушил работу более 50 онлайн-платформ, среди них Spotify, Discord, Google Meet, Gmail и Twitch. Причиной стал технический сбой в дата-центрах Google.
11 декабря 2024 года. Тогда на Meta-платформы (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp) исчез доступ к приложениям примерно на два часа из-за технической неисправности на серверах.