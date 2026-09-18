Беспилотное такси Tesla Cybercab высадило пассажира там же, где и подобрало его

Новый беспилотник Tesla Cybercab в техасском городе Остин попал в курьезную ловушку прямо во время поездки. Автономное такси заблудилось на парковке отеля из-за дорожных работ и высадило пассажира на том же месте, где и взяло его.

Ловушка на парковке отеля: как автомобиль растерялся из-за дорожных работ

Как сообщает издание Futurism, компьютерный инженер вызвал двухместный Cybercab к отелю в Остине, однако выехать с территории машина так и не смогла. Строители перекрыли одну из полос движения, а автономная система Tesla не заметила другой свободный проезд.

В результате автомобиль проехал вперед и назад четыре раза, после чего остановился, объявил о прибытии в пункт назначения и завершил поездку прямо на парковке. Мужчина так и не добрался до запланированного места и поделился своим разочарованием от работы автомобиля в соцсетях.

Совсем не лучший первый опыт! Очевидно, что эта технология еще далеко не готова к масштабному внедрению,

– написал в соцсети X пользователь @paul_k_0907.

So I arrived in Austin and decided to take a robotaxi ride into work..



The Robotaxi arrived… and then couldn’t get out of the hotel parking lot. There was construction in one lane.. but it couldn’t see the other open lane. It drove back and forth 4 times and then stopped and… pic.twitter.com/101F04Al9n – PK (@paul_k_0907) September 15, 2026

Странные эксперименты и испытания от прохожих

Этот случай пополнил список курьезных ситуаций с участием автономного транспорта. Жители Остина начали устраивать собственные проверки для Cybercab сразу после его запуска. Люди намеренно выбегают перед роботакси, испытывая прием под названием "Moss stop", чтобы проверить скорость реакции системы экстренного торможения.

Кроме того, пассажиры пытаются исследовать скрытые функции в салоне. Один из пользователей заметил на центральном экране виртуальный джойстик и попытался с его помощью перехватить управление. Система заблокировала эту попытку, поскольку такой интерфейс предназначен только для персонала компании, который маневрирует машиной возле зарядных станций.

Обеспокоенность регулирующих органов

Tesla запустила Cybercab в сентябре. Новая двухместная модель стала первым автомобилем компании, который с самого начала создавали без руля и педалей. Поездка на нем по одному и тому же маршруту стоит 7,77 доллара по сравнению с 12,10 доллара на Model Y Robotaxi.

Несмотря на интерес пассажиров, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) уже начало проверку сертификации автомобиля. Регулирующие органы стремятся выяснить, соответствует ли отсутствие традиционных элементов управления требованиям безопасности. Ранее городские власти Остина зафиксировали 10 инцидентов с участием автономных машин Tesla, в частности проезд на красный свет и столкновения с пластиковыми столбиками. Инвесторы отмечают, что автопилот Tesla пока уступает по надежности лидеру рынка Waymo.