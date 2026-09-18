Пастка на готельній парковці: як безпілотник розгубився через дорожні роботи

Як повідомляє видання Futurism, комп'ютерний інженер викликав двомісний Cybercab до готелю в Остіні, проте виїхати з території машина так і не змогла. Будівельники перекрили одну зі смуг руху, а автономна система Tesla не помітила інший вільний проїзд.

У результаті автомобіль проїхав уперед і назад чотири рази, після чого зупинився, оголосив про прибуття у пункт призначення та завершив поїздку прямо на парковці. Чоловік так і не дістався запланованого місця та поділився розчаруванням від роботи автівки в соцмережах.

Зовсім не найкращий перший досвід! Очевидно, що ця технологія ще далеко не готова до масштабного розгортання,

– написав у соцмережі X користувач @paul_k_0907.

Дивні експерименти та випробування від перехожих

Цей випадок поповнив список курйозних ситуацій за участю автономного транспорту. Жителі Остіна почали влаштовувати власні перевірки для Cybercab відразу після його запуску. Люди навмисно вибігають перед роботаксі, випробовуючи прийом під назвою "Moss stop", щоб перевірити швидкість реакції системи екстреного гальмування.

Окрім того, пасажири намагаються досліджувати приховані функції в салоні. Один із користувачів побачив на центральному екрані віртуальний джойстик і спробував за його допомогою перехопити керування. Система заблокувала цю спробу, оскільки такий інтерфейс призначений лише для персоналу компанії, який маневрує машиною біля зарядних станцій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Занепокоєння регуляторів

Tesla запустила Cybercab у вересні. Нова двомісна модель стала першим авто компанії, яке створили від початку без керма та педалей. Поїздка на ньому на однаковому маршруті коштує 7,77 долара порівняно з 12,10 долара на Model Y Robotaxi.

Попри інтерес пасажирів, Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) вже розпочало перевірку сертифікації автомобіля. Регулятори прагнуть з'ясувати, чи відповідає відсутність традиційних елементів керування вимогам безпеки. Раніше міська влада Остіна зафіксувала 10 інцидентів за участю автономних машин Tesla, зокрема проїзд на червоне світло та зіткнення з пластиковими стовпчиками. Інвестори зауважують, що автопілот Tesla поки що поступився за надійністю лідеру ринку Waymo.