Ford хочет продавать авто на Amazon – зачем это автопроизводителю

Ford расширяет онлайн-продажи и запускает продажу сертифицированных подержанных авто через Amazon Autos. Покупатели смогут выбрать автомобиль, оформить финансирование и подписать документы непосредственно на сайте, а затем забрать авто у локального дилера.

Ford объявила о запуске продаж сертифицированных подержанных автомобилей на платформе Amazon Autos. Это позволяет покупателям просматривать предложения локальных дилеров непосредственно на Amazon, выбирать комплектацию по модели, цвету или характеристикам, а также выполнять большую часть оформления онлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ford.

Как работает сотрудничество Ford и Amazon?

Компания подчеркивает, что дилерская сеть остается ключевым элементом процесса. После выбора авто клиент проходит онлайн-процедуру финансирования, электронно подписывает документы и назначает время для получения машины у дилера.

Каждое авто, выставленное на Amazon Autos как сертифицированное, сопровождается гарантией возврата: машину можно вернуть в течение 14 дней или до пробега в 1 000 миль – в зависимости от того, что наступит раньше.

Amazon Autos работает в формате обычного маркетплейса Amazon, но адаптированного под автомобили. Здесь доступны фильтры по модели, комплектации, цвету и дополнительным опциям, а весь пакет документов можно подписать онлайн.

Сначала Ford будет доступен на Amazon Autos только в нескольких локациях – в частности в Лос-Анджелесе, Сиэтле и Далласе. Сотрудничество расширяет направление Amazon Autos, который в прошлом году стартовал с продажи новых авто Hyundai и теперь охватывает сегмент сертифицированных подержанных машин.

