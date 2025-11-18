Ford хоче продавати авто на Amazon – навіщо це автовиробнику

Ford розширює онлайн-продажі та запускає продаж сертифікованих вживаних авто через Amazon Autos. Покупці зможуть обрати автомобіль, оформити фінансування та підписати документи безпосередньо на сайті, а потім забрати авто у локального дилера.

Ford оголосила про запуск продажів сертифікованих уживаних автомобілів на платформі Amazon Autos. Це дозволяє покупцям переглядати пропозиції локальних дилерів безпосередньо на Amazon, обирати комплектацію за моделлю, кольором чи характеристиками, а також виконувати більшу частину оформлення онлайн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Ford.

Як працює співпраця Ford і Amazon?

Компанія підкреслює, що дилерська мережа залишається ключовим елементом процесу. Після вибору авто клієнт проходить онлайн-процедуру фінансування, електронно підписує документи і призначає час для отримання машини у дилера.

Кожне авто, виставлене на Amazon Autos як сертифіковане, супроводжується гарантією повернення: машину можна повернути протягом 14 днів або до пробігу у 1 000 миль – залежно від того, що настане раніше.

Amazon Autos працює у форматі звичайного маркетплейсу Amazon, але адаптованого під автомобілі. Тут доступні фільтри за моделлю, комплектацією, кольором і додатковими опціями, а весь пакет документів можна підписати онлайн.

Спочатку Ford буде доступний на Amazon Autos лише у кількох локаціях – зокрема в Лос-Анджелесі, Сіетлі та Далласі. Співпраця розширює напрямок Amazon Autos, який торік стартував з продажу нових авто Hyundai і тепер охоплює сегмент сертифікованих вживаних машин.

