Кольца деревьев открыли тревожные новые данные об изменении климата за последние 2000 лет

Мы и так уже знали, что прошлогоднее лето было самым жарким с момента начала наблюдений в 1850-х годах и записей о средней температуре. Но новое исследование показывает, что это также самая высокая температура за последние 2000 лет. Это увидели в кольцах древних деревьев.

Детали исследования

Деревья предоставляют моментальный снимок прошлого климата, поскольку они чувствительны к изменениям количества осадков и температуры. Эта информация кристаллизуется в их ростовых кольцах, которые в теплые, влажные годы становятся шире, чем в холодные и сухие периоды. Ученые изучили имеющиеся данные о кольцах деревьев, начиная со времен расцвета Римской империи, и пришли к выводу, что 2023 год действительно был особенным, даже если учесть естественные изменения климата с течением времени.

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Когда вы посмотрите на длинную историю, вы увидите, насколько драматичным является недавнее глобальное потепление. 2023 год был чрезвычайно жарким, и эта тенденция сохранится, если мы не сократим выбросы парниковых газов,

– говорит соавтор исследования Ульф Бюнтген, профессор анализа экологических систем Кембриджского университета в Великобритании.

Температура, зафиксирована летом 2023 года, напревысила летнюю температуру за последние 2 000 лет.

Бюнтген и его коллеги также сравнили данные по кольцам деревьев с письменными температурными записями 19-го века. Изменение климата оценивается по сравнению с базовой средней температурой, которая преобладала до промышленной революции, и оказывается, что температура около 1850 года была даже холоднее, чем считалось ранее.

Когда исследователи перекалибровали базовую температуру, чтобы отразить это, они пришли к выводу, что в Северном полушарии порог, установленный Парижским соглашением, чтобы ограничить потепление на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, уже был нарушен.

После перекалибровки исследователи также подсчитали, что лето 2023 года в Северном полушарии было в среднем на 2 градуса теплее, чем все лета между 1900 и 1950 годами. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), следующим самым жарким летом после 2023 года был 2016 год.

Это правда, что климат всегда меняется, но потепление в 2023 году, вызванное парниковыми газами, дополнительно усилилось условиями Эль-Ниньо,

– сказал ведущий автор исследования Ян Эспер, профессор климатической географии в Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце, Германия.

Согласно исследованию, хотя Эль-Ниньо (горячие течения в океане, которые нагревают атмосферу) уже демонстрирует признаки окончания, его условия могут еще продолжаться до начала лета 2024 года, а это означает, что ближайшие месяцы после этого все еще будут бить рекорды. Климатологи прогнозируют, что Эль-Ниньо может быстро измениться на противоположную атмосферную модель Ла-Нинья, но это изменение, вероятно, не приведет к уменьшению жары именно этим летом, поскольку эффекты Ла-Нинья потребуют времени, чтобы проявиться.

Одним из ограничений нового исследования является то, что его результаты могут касаться только Северного полушария, отмечают авторы, поскольку именно оттуда они получили данные о древесных кольцах. В Южном полушарии данных за тот же период немного, и деревья там могут по-разному реагировать на колебания климата из-за того, что значительная часть этого полушария покрыта океанами.