Деталі дослідження

Дерева надають моментальний знімок минулого клімату, оскільки вони чутливі до змін кількості опадів і температури. Ця інформація кристалізується в їхніх ростових кільцях, які в теплі, вологі роки стають ширшими, ніж у холодні та сухі періоди. Вчені вивчили наявні дані про кільця дерев, починаючи з часів розквіту Римської імперії, і дійшли висновку, що 2023 рік справді був особливим, навіть якщо врахувати природні зміни клімату з плином часу.

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Коли ви подивитеся на довгу історію, ви побачите, наскільки драматичним є нещодавнє глобальне потепління. 2023 рік був надзвичайно спекотним, і ця тенденція збережеться, якщо ми не скоротимо викиди парникових газів,

– каже співавтор дослідження Ульф Бюнтген, професор аналізу екологічних систем Кембриджського університету у Великій Британії.

Температура, зафіксована влітку 2023 року, на 3,9 градуса за Цельсієм перевищила літню температуру за останні 2 000 років.

Бюнтген і його колеги також порівняли дані по кільцях дерев з письмовими температурними записами 19-го століття. Зміна клімату оцінюється порівняно з базовою середньою температурою, яка переважала до промислової революції, і виявляється, що температура близько 1850 року була навіть холоднішою, ніж вважалося раніше.

Коли дослідники перекалібрували базову температуру, щоб відобразити це, вони дійшли висновку, що в Північній півкулі поріг, встановлений Паризькою угодою, щоб обмежити потепління на 1,5 градуса вище доіндустріального рівня, вже було порушено.

Після перекалібрування дослідники також підрахували, що літо 2023 року в Північній півкулі було в середньому на 2 градуси тепліше, ніж усі літа між 1900 і 1950 роками. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), наступним найспекотнішим літом після 2023 року був 2016 рік.

Це правда, що клімат завжди змінюється, але потепління у 2023 році, спричинене парниковими газами, додатково посилився умовами Ель-Ніньо,

– сказав провідний автор дослідження Ян Еспер, професор кліматичної географії в Університеті імені Йоганна Гутенберга в Майнці, Німеччина.

Згідно з дослідженням, хоча Ель-Ніньо (гарячі течії в океані, які нагрівають атмосферу) вже демонструє ознаки закінчення, його умови можуть ще тривати до початку літа 2024 року, а це означає, що найближчі місяці після цього все ще битимуть рекорди. Кліматологи прогнозують, що Ель-Ніньо може швидко змінитися на протилежну атмосферну модель Ла-Нінья, але ця зміна, ймовірно, не призведе до зменшення спеки саме цього літа, оскільки ефекти Ла-Нінья потребуватимуть часу, щоб проявитися.

Одним з обмежень нового дослідження є те, що його результати можуть стосуватися лише Північної півкулі, зазначають автори, оскільки саме звідти вони отримали дані про деревні кільця. У Південній півкулі даних за той самий період небагато, і дерева там можуть по-різному реагувати на коливання клімату через те, що значна частина цієї півкулі вкрита океанами.