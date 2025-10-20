Пользователи мессенджера Signal сообщают о перебоях в работе: возникают проблемы с отправкой и получением сообщений, а на сервисах-отслеживателях зафиксировано повышенное количество жалоб. Точная причина еще не названа, но сервис замечен среди платформ со сбоем.

Согласно данным сервиса для мониторинга сбоев, Signal испытывает проблемы с работой – в частности, с доставкой сообщений и подключением к серверам. Пользователи из разных стран – включая Украину, Финляндией и Австрией – сообщают, что их мессенджи или не отправляются, или поступают с задержкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис Downdetector.

Что именно случилось с Signal?

На сайте официального статуса Signal указано, что сервис "имеет технические сложности". Это означает, что сама компания признала массовый сбой.

Пока нет официального комментария от Signal о причинах проблем или сроков их устранения. Впрочем, скорее всего это связано со сбоем на серверах Amazon. В таких случаях пользователям рекомендуют проверить свои сетевые подключения, перезапустить приложение или подождать несколько минут, поскольку подобные сбои могут быть связаны с инфраструктурой сервера или проблемами облачной среды.

Почему произошел сбой на серверах Amazon?

Пользователи сообщают о проблемах в работе многочисленных сервисов, в частности соцсетей, ИИ, игр и прочего. Причина в сбоях на Amazon Web Services – серверах, которые обеспечивают работу сайтов. По состоянию на 11:48 проблемы касаются только региона US-EAST-1, то есть накрыли все компании, которые работают на восточном побережье США.

Не работают сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американское приложение McDonald's, Hulu, Disney+, наблюдаются сбои в Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американских мобильных операторов T-Mobile, AT&T и Verizon, искусственного интеллекта CharacterAI, издания New York Times, криптовалютного сервиса Coinbase, Canva, а также не запускают игры Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite и Roblox. Amazon обещает регулярные обновления, в частности выпускает новые комментарии примерно каждые 45 минут.