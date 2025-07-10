Что случилось

В середине июня 2025 года неизвестный злоумышленник создал аккаунт в мессенджере Signal, используя имя Марко Рубио. С помощью искусственного интеллекта он имитировал голос и стиль письма госсекретаря США, чтобы связаться с тремя иностранными министрами, губернатором США и членом Конгресса. Целью было получить доступ к информации или аккаунтам этих лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Мошенник оставлял голосовые сообщения в Signal для по крайней мере двух человек и посылал текстовые приглашения к общению через это приложение. Государственный департамент США подтвердил, что инцидент расследуется, и отметил необходимость усиления киберзащиты для предотвращения подобных случаев в будущем.

Signal стал проблемой

Приложение Signal, которое используется для шифрованного общения, вызывает беспокойство среди экспертов по кибербезопасности. Хотя он обеспечивает высокий уровень конфиденциальности благодаря сквозному шифрованию, его использование высокопоставленными чиновниками для официальных дел считается рискованным. Правительственные каналы связи имеют значительно более высокий уровень аутентификации и защиты от постороннего доступа, в отличие от коммерческих приложений, таких как Signal.

Эксперты отмечают, что использование личных телефонов и приложений, которые не одобрены для передачи непубличной информации, открывает двери для мошенников. Например, функция исчезающих сообщений в Signal может нарушать требования к сохранению официальных записей в США. К тому же случаи, когда в чаты в Signal случайно добавляли посторонних лиц, например журналиста при обсуждении военных операций, только подчеркивают уязвимость таких платформ.

Искусственный интеллект – новое оружие мошенников

Технология клонирования голоса с помощью ИИ стала доступной и опасной. Для создания убедительной имитации достаточно лишь 15-20 секунд аудиозаписи человека. В случае с Марко Рубио, чьи выступления широко доступны в сети, это не составляет никакой проблемы. Мошенники загружают аудио в специальные сервисы, которые генерируют голос настолько правдоподобный, что его невозможно отличить от оригинала.

Такие инструменты ИИ уже используются не только против чиновников, но и в финансовых махинациях, когда злоумышленники имитируют голоса руководителей компаний, чтобы требовать переводы средств.

По данным экспертов, использование клонирования голоса выросло на 442% во второй половине 2024 года по сравнению с первой.

Этот инцидент с Марко Рубио не является единичным:

В мае 2025 года ФБР предупредило о кампании, в рамках которой злоумышленники использовали ИИ для имитации голосов высокопоставленных чиновников США, чтобы обманывать других чиновников.

Кроме того, в мае этого года подобный случай произошел с руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, чей голос также имитировали для связи с сенаторами и бизнесменами.

Такие методы, известные как "вишинг" (voice phishing), становятся все более распространенными. Все свидетельствует о системной проблеме в кибербезопасности администрации США, особенно учитывая то, что даже президент Дональд Трамп использует личный телефон для общения, подвергаясь рискам.