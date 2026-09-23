Tesla опубликовала отчет о полностью автономном вождении и поразила всех своими результатами

Американский производитель электромобилей Tesla обнародовал первые данные о безопасности системы Full Self-Driving в Австралии. По утверждению компании, в течение первого года использования этой технологии автономного вождения было зафиксировано заметное снижение количества ДТП.

Искусственный интеллект против ДТП

Специалисты компании сравнили показатели автомобилей под управлением FSD с показателями автомобилей, которыми управляли люди с традиционными системами безопасности. Результаты показали сокращение количества столкновений на 40 процентов среди автомобилей с включенным автопилотом, сообщает автомобильное издание Drive.

Технология зафиксировала снижение частоты резких торможений, ускорений, опасных маневров и использования звукового сигнала на 66–90 процентов. Кроме того, автоматика гораздо реже задействовала экстренное торможение.



График показывает снижение количества инцидентов при включенной системе FSD / Изображение Tesla

Производитель отметил важную деталь, касающуюся учета инцидентов: инженеры относили аварию на счет автоматического управления, если система работала хотя бы на мгновение в течение пяти секунд перед столкновением.

В течение года водители в Австралии и Новой Зеландии проехали с включенным автопилотом 160 миллионов километров. Для сравнения: без этой функции владельцы преодолели 2,4 миллиарда километров.

Аудитория растет

Мировая аудитория системы выросла на 56 процентов и уже достигает почти 1,5 миллиона электромобилей. Около 45 процентов пользователей выбрали ежемесячную подписку стоимостью 149 долларов. Это приносит производителю примерно 1,2 миллиарда австралийских долларов годового дохода.

Ранее систему покупали за 10 100 австралийских долларов, но теперь компания перешла на подписку. Весь этот успех совпал с рекордными продажами автомобилей бренда на австралийском рынке.