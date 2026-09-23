Штучний інтелект проти аварій на дорогах

Фахівці компанії порівняли показники машин під керуванням FSD із показниками автомобілів, якими кермували люди із традиційними системами безпеки. Результати продемонстрували скорочення кількості зіткнень на 40 відсотків серед автівок із активованим автопілотом, повідомляє автомобільне видання Drive.

Технологія зафіксувала падіння частоти різких гальмувань, прискорень, небезпечних маневрів та використання звукового сигналу на 66 – 90 відсотків. Крім того, автоматика набагато рідше задіювала екстрене гальмування.



Графік показує зменшення кількості інцидентів, якщо FSD увімкнений / Зображення Tesla

Виробник зауважив важливу деталь щодо обліку інцидентів: інженери зараховували аварію на рахунок автоматичного керування, якщо система працювала бодай на мить протягом п'яти секунд перед зіткненням.

Протягом року водії в Австралії та Новій Зеландії проїхали з увімкненим автопілотом 160 мільйонів кілометрів. Для порівняння, без цієї функції власники подолали 2,4 мільярда кілометрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аудиторія зростає

Світова аудиторія системи зросла на 56 відсотків і вже сягає майже 1,5 мільйона електромобілів. Близько 45 відсотків користувачів обрали щомісячну передплату вартістю 149 доларів. Це приносить виробнику орієнтовно 1,2 мільярда австралійських доларів річного доходу.

Раніше систему купували за 10 100 австралійських доларів, але тепер компанія перейшла на передплату. Увесь цей успіх збігся з рекордами продажів машин бренду на австралійському ринку.