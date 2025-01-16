TCL оказалась в центре скандала: похоже ее QLED телевизоры не содержат квантовых точек

Китайская компания TCL оказалась в эпицентре скандала из-за своих QLED телевизоров. Несмотря на рекламные заявления об использовании квантовых точек - нанокристаллов, обеспечивающих более яркие и насыщенные цвета, некоторые модели TCL могут не иметь этих элементов.

Исследование, проведенное в Южной Корее, поставило под сомнение наличие квантовых точек в некоторых QLED телевизорах TCL, сообщает 24 Канал со ссылкой на etnews.com.

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В чем суть претензий к TCL?

Под подозрение попали модели телевизоров TCL C755, C655 і C655 Pro. Согласно анализу, проведенному SGS и Intertek, в этих телевизорах отсутствуют следы индия и кадмия – химических элементов, обычно используемых в производстве квантовых точек.

Инициатором исследования выступила южнокорейская компания Hansol Chemical, один из ведущих производителей квантовых точек, которая поставляет панели для телевизоров Samsung. Обнаруженные результаты вызвали сомнения в подлинности QLED-технологий TCL.

Ответ TCL

Компания TCL не оставила ситуацию без внимания. Она представила собственный анализ, проведенный SGS по заказу поставщика квантовых пленок Guangdong Region Advanced Material.

В отчете говорится об обнаружении следов кадмия в указанных моделях, а спектрограмма пленки подтвердила наличие квантовых точек.

Однако важным отличием является то, что Hansol Chemical проводила исследования путем полной разборки телевизоров, тогда как TCL тестировала только материалы, поставляемые компании. Это может свидетельствовать о возможных проблемах с контролем качества, ведь TCL могла использовать некачественные пленки при производстве.

Что это означает для покупателей?

Для потенциальных покупателей эта ситуация создает дополнительные сомнения относительно качества QLED телевизоров TCL. На фоне скандала появилась информация о возможном создании новой организации - QLED Alliance, которая бы проверяла телевизоры на соответствие стандартам и подтверждала наличие квантовых точек в устройствах.

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Пока формирование этой организации остается под вопросом, потребителям советуют внимательнее выбирать телевизоры. Для гарантированно качественного изображения эксперты советуют обратить внимание на OLED телевизоры, которые обеспечивают отличное качество картинки.