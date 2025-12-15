Складной iPhone потеряет ключевую технологию Apple, но взамен возьмет кое-что от Android

Apple активно тестирует свой первый складной смартфон, хотя так и не анонсировала его официально. Новые слухи указывают на неожиданное решение относительно биометрии.

Компания якобы планирует отказаться от технологии 3D-распознавания лица в пользу сканера отпечатков пальцев, встроенного в боковую кнопку. Это первый iPhone за последние годы, который может вернуться к Touch ID, отказавшись от Face ID, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Смотрите также Что нового умеет ваш iPhone после обновления до iOS 26․2

Почему Apple отказывается от Face ID в складном iPhone?

Инсайдер Digital Chat Station, на счету которого немало правдивых утечек информации, поделился новыми данными о технических особенностях будущего устройства. По его словам, Apple выбрала Touch ID из-за стремления сделать складной телефон максимально тонким. Компоненты для 3D-сканирования лица занимают немало места, что противоречит концепции компактного дизайна.

По той же причине производитель отказался от ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Вместо этого инженеры Apple разрабатывают сканер, интегрированный в боковую грань корпуса – решение, которое компания уже использует в некоторых моделях iPad.

Что известно о складном iPhone?

Прототип якобы получил экран диагональю 19,3 сантиметра со скрытой фронтальной камерой. Мы уже ранее слышали о том, что компания хочет спрятать селфи-камеру под дисплеем iPhone к 20-летию, о чем писало издание MacRumors.

Внешний дисплей имеет размер 13,3 сантиметра с вырезом для камеры в форме отверстия.

Тыльная панель оборудована двойной камерой с основным сенсором 48 мегапикселей.

Особое внимание разработчики уделили шарниру – по словам источника, механизм получился "очень прочным". Это критически важно для долговечности любого складного смартфона.

Формат устройства описывается как "широкий", что означает конструкцию, похожую на небольшой планшет в разложенном виде.



Неизвестно, как будет выглядеть складной iPhone, но утечки позволяют сделать такие рендеры / Фото Gizmochina

Ожидается, что девайс может появиться уже в следующем году и обновит рынок складных телефонов, который в последнее время не предлагает революционных решений. Интересно, что Samsung также рассматривает подобный широкий формат. Однако первый большой горизонтальный складной горизонтальный смартфон может выпустить китайский бренд, опередив как Apple, так и Samsung.