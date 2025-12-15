Складаний iPhone втратить ключову технологію Apple, але натомість візьме дещо від Android

Apple активно тестує свій перший складаний смартфон, хоча так і не анонсувала його офіційно. Нові чутки вказують на несподіване рішення щодо біометрії.

Компанія нібито планує відмовитися від технології 3D-розпізнавання обличчя на користь сканера відбитків пальців, вбудованого в бічну кнопку. Це перший iPhone за останні роки, який може повернутися до Touch ID, відмовившись від Face ID, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Дивіться також Що нового вміє ваш iPhone після оновлення до iOS 26․2

Чому Apple відмовляється від Face ID у складаному iPhone?

Інсайдер Digital Chat Station, на рахунку якого чимало правдивих витоків інформації, поділився новими даними про технічні особливості майбутнього пристрою. За його словами, Apple обрала Touch ID через прагнення зробити складаний телефон максимально тонким. Компоненти для 3D-сканування обличчя займають чимало місця, що суперечить концепції компактного дизайну.

З тієї ж причини виробник відмовився від ультразвукового сканера відбитків пальців під екраном. Натомість інженери Apple розробляють сканер, інтегрований у бічну грань корпусу – рішення, яке компанія вже використовує в деяких моделях iPad.

Що відомо про складаний iPhone?

Прототип нібито отримав екран діагоналлю 19,3 сантиметра з прихованою фронтальною камерою. Ми вже раніше чули про те, що компанія хоче заховати селфі-камеру під дисплеєм iPhone до 20-річчя, про що писало видання MacRumors.

Зовнішній дисплей має розмір 13,3 сантиметра із вирізом для камери у формі отвору.

Тильна панель обладнана подвійною камерою з основним сенсором 48 мегапікселів.

Особливу увагу розробники приділили шарніру – за словами джерела, механізм вийшов "дуже міцним". Це критично важливо для довговічності будь-якого складаного смартфона.

Формат пристрою описується як "широкий", що означає конструкцію, схожу на невеликий планшет у розкладеному вигляді.



Невідомо, як виглядатиме складаний iPhone, але витоки дозволяють зробити такі рендери / Фото Gizmochina

Очікується, що девайс може з'явитися вже наступного року та оновить ринок складаних телефонів, який останнім часом не пропонує революційних рішень. Цікаво, що Samsung також розглядає подібний широкий формат. Проте перший великий горизонтальний складаний смартфон може випустити китайський бренд, випередивши як Apple, так і Samsung.