Після оголошення переможців App Store Awards 2025 Apple представила ще один важливий зріз – рейтинги найбільш завантажуваних застосунків. Дані охоплюють топи безплатних і платних апок та ігор для iPhone і iPad. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Що увійшло до списку найпопулярніших апок 2025 року?

Очікувано, перше місце серед безплатних iPhone-апок посів ChatGPT. Проте другим став Threads – соцмережа від Meta, яка й надалі бореться за аудиторію X. Це свідчить про те, що застосунок активно зростає, отримуючи нових користувачів як через Instagram, так і завдяки загальному інтересу до альтернатив традиційних соцмереж.

Далі в рейтингу – знайомий набір цифрових гігантів: TikTok на четвертій позиції, Instagram – на шостій, а Google представлена одразу кількома сервісами. До топ-10 увійшли Gemini, YouTube, Google Maps, основний застосунок Google та Gmail.

Як пише Techradar, на iPad тенденції інші. Попри те, що Instagram нарешті отримав повноцінну версію для планшетів, він не потрапив у десятку найпопулярніших. Лідером став YouTube, а далі – Netflix, Disney+, Amazon Prime Video та інші стримінгові сервіси. Також у рейтингу – Google Chrome, Canva та GoodNotes, який користується популярністю завдяки функціям упорядкування та очищення рукописних нотаток за допомогою ШІ.

Нижче наведено ключові списки за версією Apple:

Топ безплатних iPhone-апок 2025:

ChatGPT Threads Google TikTok WhatsApp Instagram YouTube Google Maps Gmail Google Gemini

Топ безплатних iPad-апок 2025:

YouTube ChatGPT Netflix Disney+ Amazon Prime Video TikTok Google Chrome GoodNotes Canva HBO Max

Річні рейтинги завжди демонструють реальні тенденції: що користувачі встановлюють найчастіше та які додатки формують цифрові звички на платформах Apple.

Який смартфон є девайсом року за версією популярного американського техноблогера?

Техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) підбив підсумки 2025 року, роздавши традиційні статуетки у рамках Smartphone Awards. Цьогоріч компанія Apple отримала одразу чотири відзнаки, здобувши головний приз, але водночас забрала й антипремію за найгірший ґаджет.

У категорії "Найкращий великий смартфон" перемогу здобув Xiaomi 17 Pro Max. Цей гігант отримав екран діагоналлю майже 17,5 сантиметрів (6,9 дюйма) та найпотужніший чип року Snapdragon 8 Elite Gen 5. Головною фішкою стала задня панель з додатковим екраном яскравістю 1000 ніт, який дозволяє використовувати основні камери для селфі. Варто відзначити й величезну кремній-вуглецеву батарею на 7500 мА·год.

Головну нагороду "Смартфон року" здобув iPhone 17. На думку Маркеса, це найбільш збалансований телефон 2025 року. Поєднання нового екрана з високою частотою оновлення, чудової автономності, якісних камер та адекватної ціни зробило його найкращим вибором для більшості користувачів. Друге місце у загальному заліку посів Xiaomi 17 Pro Max.