После объявления победителей App Store Awards 2025 Apple представила еще один важный срез – рейтинги самых загружаемых приложений. Данные охватывают топы бесплатных и платных апок и игр для iPhone и iPad. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Полезные трюки с iPhone: перемещаем файлы и текст одним касанием

Что вошло в список самых популярных апок 2025 года?

Ожидаемо, первое место среди бесплатных iPhone-апок занял ChatGPT. Однако вторым стал Threads – соцсеть от Meta, которая и дальше борется за аудиторию X. Это свидетельствует о том, что приложение активно растет, получая новых пользователей как через Instagram, так и благодаря общему интересу к альтернативам традиционных соцсетей.

Далее в рейтинге – знакомый набор цифровых гигантов: TikTok на четвертой позиции, Instagram – на шестой, а Google представлена сразу несколькими сервисами. В топ-10 вошли Gemini, YouTube, Google Maps, основное приложение Google и Gmail.

Как пишет Techradar, на iPad тенденции другие. Несмотря на то, что Instagram наконец получил полноценную версию для планшетов, он не попал в десятку самых популярных. Лидером стал YouTube, а дальше – Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и другие стриминговые сервисы. Также в рейтинге – Google Chrome, Canva и GoodNotes, который пользуется популярностью благодаря функциям упорядочения и очистки рукописных заметок с помощью ИИ.

Ниже приведены ключевые списки по версии Apple:

Топ бесплатных iPhone-приложений 2025 года:

ChatGPT Threads Google TikTok WhatsApp Instagram YouTube Google Maps Gmail Google Gemini

Топ бесплатных iPad-апок 2025 года:

YouTube ChatGPT Netflix Disney+ Amazon Prime Video TikTok Google Chrome GoodNotes Canva HBO Max

Годовые рейтинги всегда демонстрируют реальные тенденции: что пользователи устанавливают чаще всего и какие приложения формируют цифровые привычки на платформах Apple.

Какой смартфон является девайсом года по версии популярного американского техноблогера?

Техноблогер Маркес Браунли (MKBHD) подвел итоги 2025 года, раздав традиционные статуэтки в рамках Smartphone Awards. В этом году компания Apple получила сразу четыре награды, получив главный приз, но одновременно забрала и антипремию за худший гаджет.

В категории "Лучший большой смартфон" победу одержал Xiaomi 17 Pro Max. Этот гигант получил экран диагональю почти 17,5 сантиметров (6,9 дюйма) и самый мощный чип года Snapdragon 8 Elite Gen 5. Главной фишкой стала задняя панель с дополнительным экраном яркостью 1000 нит, который позволяет использовать основные камеры для селфи. Стоит отметить и огромную кремний-углеродную батарею на 7500 мА-ч.

Главную награду "Смартфон года" получил iPhone 17. По мнению Маркеса, это наиболее сбалансированный телефон 2025 года. Сочетание нового экрана с высокой частотой обновления, замечательной автономности, качественных камер и адекватной цены сделало его лучшим выбором для большинства пользователей. Второе место в общем зачете занял Xiaomi 17 Pro Max.