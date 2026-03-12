Компания Google объявила об одном из крупнейших обновлений в истории своего картографического сервиса. Благодаря интеграции моделей Gemini карты постепенно превращаются из простого навигатора в инструмент для диалога с пользователем. Об этом написано в официальном блоге Google.

Как AI Gemini меняет работу Google Maps?

Новая функция Ask Maps позволяет задавать сервису сложные вопросы о местах и маршрутах. Например, пользователь может спросить, где рядом есть место для зарядки телефона без очереди или есть ли освещенный теннисный корт, где можно поиграть вечером.

Раньше для поиска подобной информации нужно было просматривать много отзывов и сайтов. Теперь достаточно нажать кнопку Ask Maps и сформулировать запрос – система ответит в формате разговора и покажет варианты прямо на карте.

Функция работает на основе обширной базы данных Google Maps. Сервис анализирует информацию более чем о 300 млн мест в мире, а также отзывы от сообщества, которая насчитывает более 500 млн пользователей.

Как пишет The Verge, ответы также персонализируются. Например, если пользователь часто ищет веганские рестораны, Maps может учесть это в рекомендациях и предложить заведения, которые соответствуют его предпочтениям.

После выбора места можно сразу выполнить необходимые действия – сохранить локацию, поделиться ею с друзьями или построить маршрут. В некоторых случаях также доступно бронирование столиков в ресторанах.

Ask Maps начинает появляться для пользователей в США и Индии на iOS и Android Индии на iOS и Android. Позже функцию планируют добавить и в десктопную версию.

Что изменилось в навигации?

Кроме нового способа поиска мест, Google также обновила навигацию. Компания называет это крупнейшим апдейтом навигации в Maps более чем за десятилетие.

Новая функция Immersive Navigation показывает маршрут в детальном 3D. На карте отображаются здания, эстакады, рельеф местности и другие элементы среды. Также система подсвечивает полосы движения, пешеходные переходы, светофоры и дорожные знаки, чтобы водителю было легче ориентироваться.

Для создания таких карт используются изображения из сервиса Google Street View и аэрофотосъемка, которые анализируют модели Gemini.

Обновление также меняет способ подачи подсказок во время поездки. Голосовые инструкции стали более естественными стали более естественными и напоминают подсказки от человека. Например, система может сказать: проезжайте этот съезд и поверните на следующем.

Карта теперь показывает больше информации о маршруте заранее. Благодаря умному масштабированию и полупрозрачным зданиям водитель может заранее увидеть сложные повороты или изменение полосы.

Еще одна новая функция – объяснение разницы между альтернативными маршрутами. Система может показать, что один путь быстрее, но имеет платную дорогу, тогда как другой длиннее, но без пробок.

Каждую секунду Google Maps обрабатывает более 5 млн обновлений о дорожной ситуации в мире. Кроме того, пользователи ежедневно присылают более млн сообщений 10 млн сообщений об авариях, ремонте дорог и других событиях.

Перед прибытием к месту назначения сервис также показывает детали последнего участка маршрута – вход в здание, места для парковки и правильную сторону улицы.

Immersive Navigation уже начинает появляться в США. Впоследствии функцию планируют запустить на устройствах iOS и Android, а также в системах Apple CarPlay, Android Auto и автомобилях со встроенными сервисами Google.